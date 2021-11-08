Банк России просит красноярцев рассказать о кибермошенниках

Центробанк проводит большой опрос россиян о том, с какими случаями кибермошенничества они сталкивались и как в финансовых организациях выстроена работа по профилактике таких случаев.

За 9 месяцев 2021 года жители Красноярского края пожаловались в ЦБ РФ на кибермошенничество 74 раза. В 57 случаях речь шла о банковских кредитах, которые мошенники оформили с помощью полученных у людей персональных данных. В остальных жалобах описаны ситуации, когда злоумышленники брали онлайн-микрозаймы. В итоге люди оставались должны финансовым организациям и были вынуждены выплачивать чужие долги.

Большинство мошеннических схем основаны на социальной инженерии. Человеку обещают «золотые горы» или, наоборот, внушают страх все потерять. Например, популярна схема, когда приходит СМС о попытке оформления кредита, а затем звонит якобы сотрудник банка и просит назвать код, чтобы отменить заем. На самом деле код дает доступ в личный кабинет или подтверждает операцию снятия средств.

Если звонивший назвал себя сотрудником банка, а сам спрашивает данные карты и коды по смс, это мошенник. Если вы сами звоните в банк, у вас могут спросить только кодовое слово. Об этом должен знать каждый. Информировать о правилах безопасного использования банковской карты и электронных сервисов должна финансовая организация, клиентом которой вы являетесь», — отметил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Опрос анонимный, он доступен на сайте Банка России до 3 декабря, перейти можно также по QR-коду. Участвовать в исследовании могут и граждане, и юридические лица.