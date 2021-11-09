Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость

Формирование личного бренда можно сравнить с конструктором «Лего». На примерах кейсов формирования личных брендов рассмотрим наиболее трендовые и эффективные инструменты.

Тренд усилил бренд

Ульяна Гельбова,

амбассадор Daily Wines амбассадор Daily Wines

Несколько лет красноярский предприниматель Ульяна Гельбова занималась продажей и установкой техники очистки воздуха. Экоактивистка, бегодевочка, очистку воздуха она пыталась связать с личными ценностями. Ульяна писала экспертные посты в соцсетях, делала красивые фотосессии, продвигала экосознание в массы. Вроде бы получалось, но вау-эффекта не было. В начале 2021 года Ульяна параллельно становится дистрибьютором безалкогольных вин Daily Wines. И случается магия. Личный бренд и известный бренд безалкогольных вин сливаются воедино. Что же произошло? Искренность. Продвижение безалкогольных вин стопроцентно совпадает с жизненной позицией Ульяны: настоящая жизнь — это жизнь без алкоголя. Плюс сыграл свою роль общий тренд на здоровое, но вкусное и эстетичное питание.

Публичность от всего сердца Марина Королькова,

управляющий ТЦ Red Sail, «Троя-парк», Grek Land, «Юкка»

Сооснователь и управляющий нескольких больших проектов, Марина Королькова много лет оставалась в тени. Стать медиаперсоной, публичным бизнесменом она решила не просто ради удовлетворения амбиций. Ее подтолкнула к этому благотворительность, горячее желание помочь в сборе денег на лечение маленького Ильи Дятко, страдающего СМА. А затем случилась «третья волна», и под ограничения попали детские парки. Абсурдное ограничение, поставившее под вопрос существование целой отрасли. Именно Марина Королькова стала голосом отрасли и открыто высказывала мнение предпринимателей об однобоких «санкциях». Таким образом, личный бренд сформировался под влиянием яркой, смелой гражданской позиции. Тиражировать подобное сложно, однако нельзя не отметить, что благотворительность — питательная среда для бренда, а открыто высказанное собственное мнение всегда привлекает.

Как Риэлтесса стала товарным знаком

Гюзель Ханюкова,

руководитель агентства недвижимости «Бульвар 21»

Предпринимателей, развивающих личный бренд, много, но лишь одна Гюзель Ханюкова запатентовала сама себя. Теперь Риэлтесса, возникшая как хэштег к постам в Инстаграме, стала товарным знаком, принадлежащим Гюзель. Удачный ход, как и «сочинский дневник». Свой переезд в Краснодарский край Гюзель Ханюкова сделала настоящим инфоповодом. И все ее подписчики с интересом наблюдали, как Риэлтесса осваивается на новом месте. И заодно начинали прикидывать, как бы прикупить квартиру в Сочи или Анапе.