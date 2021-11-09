Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость
Формирование личного бренда можно сравнить с конструктором «Лего». На примерах кейсов формирования личных брендов рассмотрим наиболее трендовые и эффективные инструменты.
Тренд усилил бренд
амбассадор Daily Wines
Публичность от всего сердца
Марина Королькова,
управляющий ТЦ Red Sail, «Троя-парк», Grek Land, «Юкка»
Сооснователь и управляющий нескольких больших проектов, Марина Королькова много лет оставалась в тени. Стать медиаперсоной, публичным бизнесменом она решила не просто ради удовлетворения амбиций. Ее подтолкнула к этому благотворительность, горячее желание помочь в сборе денег на лечение маленького Ильи Дятко, страдающего СМА. А затем случилась «третья волна», и под ограничения попали детские парки. Абсурдное ограничение, поставившее под вопрос существование целой отрасли. Именно Марина Королькова стала голосом отрасли и открыто высказывала мнение предпринимателей об однобоких «санкциях». Таким образом, личный бренд сформировался под влиянием яркой, смелой гражданской позиции. Тиражировать подобное сложно, однако нельзя не отметить, что благотворительность — питательная среда для бренда, а открыто высказанное собственное мнение всегда привлекает.
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