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Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость

Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость
Иллюстрация: Freepik.com

Формирование личного бренда можно сравнить с конструктором «Лего». На примерах кейсов формирования личных брендов рассмотрим наиболее трендовые и эффективные инструменты.

#СВОЕ ДЕЛО

Тренд усилил бренд

 
Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость 1Ульяна Гельбова,
амбассадор Daily Wines
Несколько лет красноярский предприниматель Ульяна Гельбова занималась продажей и установкой техники очистки воздуха. Экоактивистка, бегодевочка, очистку воздуха она пыталась связать с личными ценностями. Ульяна писала экспертные посты в соцсетях, делала красивые фотосессии, продвигала экосознание в массы. Вроде бы получалось, но вау-эффекта не было. В начале 2021 года Ульяна параллельно становится дистрибьютором безалкогольных вин Daily Wines. И случается магия. Личный бренд и известный бренд безалкогольных вин сливаются воедино. Что же произошло? Искренность. Продвижение безалкогольных вин стопроцентно совпадает с жизненной позицией Ульяны: настоящая жизнь — это жизнь без алкоголя. Плюс сыграл свою роль общий тренд на здоровое, но вкусное и эстетичное питание.
 
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Публичность от всего сердца

Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость 3Марина Королькова,
управляющий ТЦ Red Sail, «Троя-парк», Grek Land, «Юкка»

Сооснователь и управляющий нескольких больших проектов, Марина Королькова много лет оставалась в тени. Стать медиаперсоной, публичным бизнесменом она решила не просто ради удовлетворения амбиций. Ее подтолкнула к этому благотворительность, горячее желание помочь в сборе денег на лечение маленького Ильи Дятко, страдающего СМА. А затем случилась «третья волна», и под ограничения попали детские парки. Абсурдное ограничение, поставившее под вопрос существование целой отрасли. Именно Марина Королькова стала голосом отрасли и открыто высказывала мнение предпринимателей об однобоких «санкциях». Таким образом, личный бренд сформировался под влиянием яркой, смелой гражданской позиции. Тиражировать подобное сложно, однако нельзя не отметить, что благотворительность — питательная среда для бренда, а открыто высказанное собственное мнение всегда привлекает.

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Как Риэлтесса стала товарным знаком 

Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость 5Гюзель Ханюкова, 
руководитель агентства недвижимости «Бульвар 21»
Предпринимателей, развивающих личный бренд, много, но лишь одна Гюзель Ханюкова запатентовала сама себя. Теперь Риэлтесса, возникшая как хэштег к постам в Инстаграме, стала товарным знаком, принадлежащим Гюзель. Удачный ход, как и «сочинский дневник». Свой переезд в Краснодарский край Гюзель Ханюкова сделала настоящим инфоповодом. И все ее подписчики с интересом наблюдали, как Риэлтесса осваивается на новом месте. И заодно начинали прикидывать, как бы прикупить квартиру в Сочи или Анапе.
 
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Видеоконтент в интерьерах

Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость 7Юлия Макеева,
основатель компании «ДизайнСервис»
Архитектор, дизайнер общественных пространств и интерьеров Юлия Макеева не только преображает девелоперские проекты Красноярска, но и активно развивает свой личный бренд.  На счету талантливого профессионала более 500 проектов, однако ярко заявить о себе — тоже задачка со звездочкой. Юлии это удалось, причем не стандартным инстаграмным способом, а с помощью классического медиаформата. Вместе с телевизионщиком Ильей Сураевым она запустила видеопередачу «Двоеточие» — обзор интересных красноярских интерьеров глазами профи и «насмотренного» любителя. Помимо экспертного мнения Юлия Макеева продемонстрировала еще и талант ведущей: программа «Двое-точие» быстро набрала популярность. А площадки, которые посещали Макеева и Сураев, гордились упоминанием о них и активно репостили видео.
Пример Юлии Макеевой показывает, что медиапубличность эффективно формируется с помощью производства собственного оригинального экспертного контента. Главное, в правильных дозах смешать профессиональное мнение, непринужденность и смелость стать видеоблогером.
 
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Секрет неусатого няня

Сергей Горев,
сеть детских садов «Лучик» 
Секрет бренда: искренность, ценности, убеждения и смелость 9Можно ли развивать личный бренд с ключевыми хэштегами #директордетскогосада и #неусатыйнянь? Можно и нужно, если ты действительно директор сети детских садов. У Сергея Горева нет постановочных фотосессий, экспертных постов «в мире мудрых мыслей». Каждая вторая фотография — будни детсадовских групп. Каждый пост — обычная жизнь детского сада. Тем не менее неусатый нянь стал одним из самых заметных брендов в детском образовании. Почему? Потому что это классическая история про быть, а не казаться. Достаточно просто быть тем, кто ты есть, и всей душой отдаваться делу, которое ты любишь. 
 
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Автор: Петр Савельев
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