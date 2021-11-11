Я бренд. Иллюзии и реальность

Предпринимателям советуют создавать личные бренды и продавать товары и услуги силой собственной харизмы, репутации и статуса. О том, что такое личный бренд и как его получить, размышляют эксперты «ДК»

Зачастую формирование заканчивается раскруткой соцсетей. Есть красивые фотосессии, написанные нанятым райтером тексты, лайки, подписчики… Но нет бренда.

Личный бренд начинается с … труда

Илья Сураев,

заместитель генерального директора медиагруппы «Прима» по развитию и контенту:

Главное правило построения личного бренда — никакого «личного бренда» не существует. Это удобный термин для коучей и наставников, за которым стоят десятки привычных понятий: харизма, репутация, статус, самопрезентация и т. п.

Далее, есть две точки зрения: кто-то сторонник идеи «От природы не дано — в аптеке не купишь», а кто-то считает, что умению публично представить себя можно научиться. И учит этому.

Я сторонник второго пути: каждый из нас способен прокачать свои компетенции и акцентировать внимание на своих сильных сторонах. Дисциплина, труд, насмотренность, открытость к миру — основа построения того, что сейчас называется «работой над личным брендом».

«Репутация формируется в реальности»

Анна Прохорова,

эксперт по коммуникациям:

Персональный бренд часто путают с обычной узнаваемостью. Так произошло в том числе из-за обилия в Сети разного рода продавцов от инфобизнеса, которые обещают так упаковать соцсети, что имя сразу станет брендом. Так не бывает. Нет, конечно, узнаваемость можно повысить и за трое суток, но то, с чем придется столкнуться после этого, не обрадует.

Формирование персонального бренда — процесс долгий, растягивающийся на многие годы. И ставку в нем нужно делать на репутацию. А она формируется только в реальной жизни. Никакой правильно и грамотно упакованный «Инстаграм» не даст стабильных продаж в течение длительного времени. Разово — да. Но такой «бренд» погибнет так же быстро, как и возник.

Поэтому, начиная строить персональный бренд, нужно отчетливо понимать, что делать это нужно не в Сети, а в офлайне. Базой для него является то, что человек умеет делать лучше других, а выживаемость определяется способностью в течение долго времени выдавать результат декларируемого уровня. Интернет же — это всего лишь вспомогательный инструмент, помогающий увеличить охват и аудиторию.

Стоит также учесть, что в последнее время все большее значение приобретает личность — человеческое начинает вытеснять экспертное. И этот тренд в ближайшее время вый-дет на первый план.

«Пассионарность с прицелом на идеал»

Дмитрий Буевич,

журналист:

Если брать мой опыт, то вот ответ: делать то, что умеешь, и бренд нарастет сам. Только делать пассионарно и с прицелом на идеал. Мне всегда хотелось быть на виду, но за цель никогда это не считал, скорее как следствие: я буду рассказывать новости, и оно само случится.

Очевидно, это подход несовременный и не самый эффективный, но у него есть приятный бонус: можно не париться, кто и что про меня подумает, и делать то, что нравится или что я считаю верным. В итоге и мой личный бренд случился такой: широко известный в узких кругах.

С удовольствием наблюдаю за коллегами, которые создают себе имя целенаправленно: очень меня впечатляют в этом плане Анна Прохорова или Илья Сураев. Но и там что-то похожее: продуманные и направленные на публичность действия идут не как самолюбование, а как приложение к основной деятельности. То есть путь к публичности строится на умении делать дело хорошо.

Время создавать Личности

Ксения Самоцветова,

основатель smm-aгентства SMC Company:

В эпоху социальной межреальности, формируемой сетями, личный бренд уже нужен каждому. В новом, более гибком и динамичном пространстве для общения в зоне мгновенного доступа к живому контакту вся сила будет именно в Личности. Уже есть.

Люди выбирают Людей. Когда вы работаете над личным брендом, вы работаете над созданием шлейфа вокруг своей персоны. Не бренда, не дела, не бизнеса, а Персоны. И сфера деятельности не имеет значения.

Меня часто спрашивают: «А если я уйду с этого направления, зачем мне привязываться?» Создавайте свое реноме по вертикали — как отличного продажника, управленца, маркетолога, врача, и неважно, где вы сейчас работаете.

Сила личного бренда в том, что он держит фокус внимания и рождает сарафан. Когда вас рекомендуют даже те, кто не является вашим клиентом, потому что у вас есть репутация. А упаковка и продвижение — это стратегия создания бренда. Настоящая жизненная экспертиза, внешнее выражение смыслов и трафик.

Личный бренд сегодня работает. И те, кто занялся его строительством в соцсетях профессионально 3–5 лет назад, уже имеют ощутимые результаты. Уверена, дальше больше — все сместится в Личности тотально.

Вовлеченность вместо лайков

Юлия Сорокина,

журналист, блогер (@sorokina_tv_):

Как построить личный бренд? Мой ответ: не знаю. Мой личный путь — просто работать, но не в смысле «вкалывать», хотя и это тоже, а в смысле делать то, что тебе нравится. Лично мне всегда нравилось разговаривать, обсуждать и анализировать то, что на повестке. И я просто делала это: была журналистом, а потом вдруг сработала расхожая формула: полжизни ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Вдруг выяснилось, что фамилию Сорокина знают. Не кокетничаю, но я не ожидала. А после стало ясно, что личный бренд не просто есть, но его даже можно монетизировать. Все, чем я активно занимаюсь последние полтора года, — работаю со своим личным брендом, продаю его. Основной заработок сейчас — от рекламы, которая приходит исключительно потому, что есть личный бренд. Мера его веса — не лайки, а количество заработанных денег и обратной связи. Мое глубочайшее убеждение: количество подписчиков не играет никакой роли, важна их лояльность, активность, вовлеченность. Крупные бренды смотрят именно на это.

Работа это или хобби? Вопрос, который я сама себе задаю и не нахожу ответа: невозможно это разделить. Сначала основная работа была на телевидении, а соцсети — как хобби. Сейчас же все развернулось на 180 градусов. Возможно, это история про везение, когда хобби превратилось в работу, монетизировалось. И я этому рада!

Настраивайтесь на долгий роман

Юлия Чанчикова,

главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске, бренд-трекер:

Иногда есть ощущение, что личный бренд строят все, даже твой кот. При этом внятных, грамотно артикуллированных брендов совсем немного. Я не про подписчиков и лайки, а про людей, которые понятны, интересны и магнитят. Почему я ставлю на первое место именно «понятность»? Самопродвижение, а формирование личного бренда увязано на самопродвижении, суть маркетинг. Основа маркетинга — коммуникация. Люди предъявляют себя людям и должны быстро и правильно считываться. Иначе будет хайп, будет некая вспышечная узнаваемость, но бренда не будет. Бренд — это не хит сезона, а долгий роман с аудиторией. Поэтому, разговаривая: текстами, видео, образом, любыми средствами, — важно донести себя, не изменив себе. Укрупнить, будто штихелем прорезать свои сильные стороны, но не нарисовать чужую картинку.

«Будь собой и иди вперед»

Евгений Пономарев,

ресторатор, обладатель премии «Человек года — 2020» в номинации «Амбассадор бренда»:

Мне кажется, единственный способ создать личный бренд — это действовать на уровне интуиции, слушать ее, слушать свое сердце, быть настоящим. Бренд можно создать, только когда есть какая-то начинка, внутреннее содержание. Если его нет, то никакие коучи, суперпрофессионалы по брендингу не смогут помочь. Если бренд не настоящий, если это дутая пустышка, он долго не проживет. Таких примеров много.

Я стал амбассадором бренда и даже победил в этой номинации на «Человеке года» не потому, что хотел получить статуэтку. Хотя, не скрою, быть «Человеком года» — это очень круто, и каждый раз, попадая в какую-нибудь номинацию, я желал ее выиграть. Но это не было главной целью, была цель выжить, сохранить бизнес, и я ей следовал. Делал то, что мог, как мог. И мои действия нашли отклик у людей и до сих пор откликаются, потому что они не были искусственно придуманными, наигранными. Это был я сам, настоящий, со всеми своими заморочками.

Хочешь создать личный бренд — будь собой и иди вперед. «Жить в ресурсе», «жить в моменте» — все эти мантры полная чушь. Надо жить честь по чести, не изменять себе, быть целостным. И люди будут это ценить.

Над проектом работали:

Евгений Волошинский, Наталья Кобец, Наталья Повольнова