«Полиметалл» готов вложить в красноярский золоторудный проект почти полмиллиона долларов

Совет директоров АО «Полиметалл» одобрил план по освоению месторождения Ведуга с запасами 4 млн унций золота. Начало производства запланировано на II квартал 2025 года.

Как сообщает пресс-служба компании, совет директоров изучил технико-экономические показатели проекта и убедился, что месторождение имеет «способность генерировать существенные денежные потоки».

Открытые горные работы будут вестись в течение 10 лет, старт намечен уже на 2022 год, с 2030 по 2041 компания намерена добывать золото подземным способом. На месторождении будет организована переработка руды на флотационной фабрике производительностью 2 млн тонн в год, а полученный таким образом концентрат станет сырьем для второй очереди Амурского ГМК. Излишки «Полиметалл» планирует продавать сторонним покупателям. На полную проектную мощность производство на Ведуге должно выйти к октябрю 2025 года.

В компании подчеркивают, что электроэнергию предприятия будут получать от Богучанской ГЭС, таким образом новый золоторудный проект будет экологичным, а компания снизит выбросы СО2. При добыче руды будут использоваться только аккумуляторные машины.

Сейчас Полиметалл владеет 59,4% в уставном капитале Ведуги, но компания намерена получить от ФАС разрешение на увеличение доли до 100% через колл-опцион и к середине 2022 года закрыть сделку.

Отметим, что Ведуга имеет статус регионального инвестиционного проекта, а значит, к нему будет применяться сниженная ставка по налогу на прибыль с 2025 по 2028 годы и налоговые льготы по НДПИ до 2034 года.

«Полиметалл» за прошедшие четыре года уже вложил в разработку месторождения порядка $70 млн, совет директоров одобрил инвестиции в размере $477 млн.

Месторождение упорной руды Ведуга расположено в районе Северо-Енисейкого золотого пояса в Красноярском крае, в 520 км к северу от Красноярска и в 160 км к югу от Северо-Енисейска. В 60 км находится Олимпиадинское месторождение золота — крупнейшее в России, оно принадлежит «Полюс Золоту».