Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.11
70,69
81,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сотрудники РУСАЛа получат финансовую поддержку компании на свои волонтёрские проекты

Сотрудники РУСАЛа получат финансовую поддержку компании на свои волонтёрские проекты
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

РУСАЛ объявляет корпоративный конкурс волонтерских проектов «Вдохновляй и действуй», направленный на развитие идей внутрикорпоративного волонтерства, вовлечение сотрудников в волонтерское движение.

#НОВОСТИ

На свою идею волонтерская команда может получить поддержку от компании до 50 000 рублей.

Конкурс направлен на развитие идей внутрикорпоративного волонтерства, вовлечение активных сотрудников в волонтерское движение, поддержку социальных инициатив в городах, где работают предприятия РУСАЛа и живут сотрудники компании. На победу могут претендовать проекты, направленные на работу корпоративных волонтеров с социально незащищенными слоями населения: людьми старшего поколения, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, людьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми из многодетных семей, детьми-сиротами. Кроме этого, получить поддержку могут и инициативы, посвящённые улучшению экологической ситуации.

Заявки принимают от сотрудников до 30 ноября, их будут оценивать региональные эксперты, победителей определит конкурсная комиссия на итоговой презентации финалистов в декабре 2021 года.

Конкурс для сотрудников проходит в рамках социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтёрства «Помогать просто», инициированной в свое время основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. С 2015 по 2020 годы по программе было поддержано 504 волонтёрских проекта на общую сумму 25,9 млн рублей. Программа включает также ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», конкурс проектов и масштабную акцию по озеленению и благоустройству «Зеленая волна», экологический марафон «День реки», а также программу развития корпоративного волонтерства компании РУСАЛ.

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новая министр экономики Красноярского края сделает перенастройкуНовая министр экономики Красноярского края сделает перенастройку
  • Александр Митраков ищет помещения под новые рестораны в КрасноярскеАлександр Митраков ищет помещения под новые рестораны в Красноярске
  • Полиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнесПолиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнес
  • Предприимчивый красноярец провел праздник и обжег глаза гостямПредприимчивый красноярец провел праздник и обжег глаза гостям
  • «Каникулы закончились» — школы Красноярска продолжат работать в очном формате«Каникулы закончились» — школы Красноярска продолжат работать в очном формате
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.