«Человек года — 2021»: Замахнулись на космос

Премия «Человек года» в 2021 году вышла на новую орбиту. «Бизнес в открытом космосе» — так обозначена ключевая идея главного делового события года.

Уже известна дата проведения церемонии — 9 декабря, и площадка — Гранд Холл МВДЦ «Сибирь». Несмотря на то что премия проходит в 12-й раз, организаторы привнесли в нее много изменений.

Итак, будет серьезно изменен формат проведения церемонии, также преобразования коснутся номинирования. Однако неизменной останется независимость премии и выбор победителя составами жюри. Как и в предыдущие годы, лидера главной надотраслевой премии представит редакция издания «Деловой квартал».

Мы планируем собрать на церемонии около 1 тыс. гостей. Если в двух словах, то будет меньше фуршета и больше шоу. Хотим, чтобы представление на сцене было максимально запоминающимся», — отметила Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Организаторы решили отменить фуршет во время церемонии, когда можно было наблюдать происходящее за барной стойкой. Welcome-зона будет практически полностью перенесена на первый этаж. Во время церемонии развлекательные и фуд-локации закроются.

Мы понимаем, что отказ от фуршетной составляющей обязывает подойти к шоу-программе еще более тщательно и профессионально. Именно поэтому мы усилили продюсерскую команду. Режиссер церемонии Петр Серов планирует удивлять гостей более качественным звуком, световым шоу, большим количеством концертных номеров и видеоинтеграций», — рассказывает Юлия Чанчикова.

Собственно, вау-эффект начнется уже на первом этаже, где во время welcome-пати будет работать улица баров, инста-променад, фотовыставка «Космогония» и диджей со специальными космическими сетами.

Еще одно важное изменение — учредительство премий. Опыт учреждения собственной премии был впервые опробован в 2019 году. Тогда бизнесмен Андрей Шевелев учредил собственную номинацию «Стартап года» в составе премии. В 2021 году у премии уже четыре учредителя номинаций. Также у «Человека года» впервые появился соучредитель в лице коуча и бизнес-тренера Алены Вельгер.

В этом году мы впервые задали себе и премии очень высокую планку партнерства. Речь идет не о суммах поддержки, а об осознанном участии в организации премии. Наши партнеры — наши соавторы, соорганизаторы. Они не просто помогают нам провести церемонию, но и вносят новые смыслы в номинации, делятся своими ценностями. Честно говоря, я не очень верила, что получится, что бизнес захочет заморачиваться, но я недооценивала красноярских бизнесменов и руководителей», — делится Юлия Чанчикова.

Компания ГСК «Арбан» стала учредителем премии «Застройщик года».

Наша компания в лице генерального директора Василия Попова дважды побеждала в номинации «Застройщик года». И мы решили, что пора уступить дорогу другим компаниям, возможно, открыть новых лидеров. Одновременно мы решили внести новые смыслы в саму номинацию. Если раньше здесь прежде всего рассматривались объе-мы строительства, масштабы проектов, измеряемые в площадях, то в этом году мы предложили сделать упор на создание среды счастья, которая формирует новый тип горожан — добрых соседей, осознанных родителей, людей, бережно относящихся к экологии», — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу.

Учредителем номинации «Новые лица бизнеса» стал банк «Открытие».

В прошлом году наш банк лидировал в номинации «Банкир года», где одним из ключевых критериев была поддержка банков малого и среднего бизнеса. Для нас это направление очень важно. Банк заинтересован в том, чтобы предпринимательское сообщество расширялось, чтобы появлялись новые компании, новые бизнесы, новые лица. Со своей стороны мы готовы помогать не только всеми инструментами банка, которые обращены к представителям МСП, но и обучением, коучингом, личными консультациями. Наш банк открыт для предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе», — говорит Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае.

Учредителем номинации «Доброе дело» стало Красноярское отделение Сбербанка. И это тоже неслучайно, поскольку Сбер задает тренды социальной ответственности бизнеса и показывает, какой должна быть «умная благотворительность», продвигает осознанное потребление, социальную и экологическую ответственность ведения бизнеса.

Очень здорово, когда большая компания показывает пример другим бизнесам, что успех, репутация, настоящий стиль бизнеса — это не мраморные офисы, не корпоративы на яхтах, а благотворительные и экологические проекты. Номинация «Доброе дело» именно про это. Настоящий успех — это добрые дела компаний», — говорит Ольга Абанцева, сооснователь БФ «Добро24.ру».

Управляющий ТЦ Red Sail, «Троя-парк», Grek Land и «Юкка» Марина Королькова выступила с инициативой учреждения новой номинации «Детские пространства развития».

Последние два года бизнес, ориентированный на обучение в игре, развитие детей, умные развлечения и семейные ценности, переживает сложное время. Однако компании, которые не по своей воле оказались в драматических условиях, продолжают инвестировать в детство. Именно им не все равно, каким будет наше будущее. Поскольку я очень хорошо понимаю, какое время мы сейчас переживаем, мне захотелось поддержать коллег. Особенно тех, кто в начале пути и выбрал не самую привлекательную в плане бизнеса сферу. Однако это люди, которые живут сердцем и делают то, что для них важно и ценно, а не то, что выгодно в моменте», — говорит Марина Королькова.

По словам соучредителя Алены Вельгер, премия «Человек года» имеет особое значение для бизнес-сообщества:

Премия помогает бизнесменам найти новые внутренние ресурсы. Она вдохновляет. И тех, кто получает заветную статуэтку, и тех, кто только думает о том, что хочет стать «Человеком года».

Юлия Уфимцева