Елена Ружицкая: «Мы обучаем 50 тысяч человек ежегодно»

В арсенале корпоративного университета «Норникеля» свыше 700 образовательных программ, обучаться по которым могут не только сотрудники компании, но и персонал других предприятий.

Сегодня почти любая отрасль экономики сталкивается с дефицитом кадров. Реальность такова, что наряду с развитием технологий и ростом возможностей существует элементарная нехватка квалифицированных рабочих. Часто бизнес старается решить эту проблему за счет привлекательных условий труда, конкурентной зарплаты и расширенного соцпакета, а кто-то в добавок ко всему берётся собственными силами обучать персонал.

«Норникель» — пример компании, которая совмещает все существующие методы привлечения и подготовки кадров. Более того, в её распоряжении — собственный корпоративный университет, который находится в Норильске. О том, как устроена его работа и в целом система обучения персонала в «Норникеле», рассказала ректор Корпоративного университета «Норильский никель» Елена Ружицкая.

— Металлургия — одна из наиболее сложных и стремительно развивающихся отраслей экономики. Что отличает подготовку кадров для неё и как это отражается на работе Корпоративного университета?

— Пожалуй, одно из главных отличий — это широта охвата направлений обучения. В нашем университете насчитывается свыше 700 программ, по которым ежегодно обучается в среднем около 50 тысяч человек. Значительная часть программ — более 500 — направлена на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих. Остальные — предназначены для руководителей и специалистов, в том числе это программы профессиональной переподготовки и более 120 программ повышения квалификации. Такая масштабность позволяет обеспечить «Норникель» и другие отраслевые компании квалифицированными кадрами.

— Кто работает в числе преподавателей университета? Это в основном действующие сотрудники предприятий «Норникеля» или люди, которые специализируются именно на преподавательской деятельности?

— Обучение по специальным дисциплинам проводят наши штатные специалисты, многие из которых действительно имеют богатый опыт работы на предприятиях компании. Осваивать практические навыки помогают инструкторы производственного обучения, также в штате университета работают пять бизнес-тренеров по развитию мягких навыков и управленческих компетенций. Кроме этого, к проведению занятий мы привлекаем более 150 экспертов с предприятий «Норникеля», контрольно-надзорных органов и образовательных организаций, что позволяет обеспечить максимальное соответствие преподавательского состава нашим учебным программам.

У нас выстроены партнерские отношения с более чем 300 ведущими учебными центрами из разных регионов России, с которыми мы взаимодействуем по таким актуальным на сегодня направлениям, как бережливое производство, экология, ремонтная деятельность, пожарная безопасность и др. Например, не первый год мы работаем с пермским учебным центром «Кайдзэн», Международным институтом технических инноваций, который находится в Екатеринбурге, с нашим Заполярным государственным университетом, колледжами Норильска .

— Можно ли выделить из всего множества программ университета наиболее востребованные?

— Востребованность программ постоянно растет, и это касается самых разных направлений обучения. Если говорить, например, про рабочие профессии, то популярные программы сегодня — это машинист погрузочно-доставочной машины, машинист подземных самоходных машин, бурильщик шпуров, горнорабочий очистного забоя и другие. В «Норникеле» уделяется огромное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда, поэтому это направление подготовки также является одним из самых актуальных. Например, только по курсу «Охрана труда при работе на высоте» ежегодно обучается свыше 3,5 тысяч человек.

По понятным причинам всё большую популярность набирает и дистанционный формат обучения. Мы активно его применяем, и уже более 60 наших курсов можно пройти онлайн. Для этого у нас в компании разработана платформа «Академия Норникель», которая особенно востребована среди руководителей и специалистов, поскольку позволяет обучаться и развиваться прямо на рабочем месте. Сотрудники изучают требования и стандарты организации, проходят всевозможные онлайн-тренинги, тестирование и т.д.

— Как часто происходит, скажем так, актуализация учебных программ, и зависит ли этот процесс от изменений внутри компании «Норникель»?

— Безусловно! Мы часто обновляем и дополняем учебные программы, и это всегда результат нашего взаимодействия с компанией. Если планируется реализация какого-то большого инвестиционного проекта, либо внедрение нового оборудования на производстве, то к университету обращаются для разработки соответствующих программ. Далее сотрудники проходят обучение по ним и после успешно работают с новыми технологиями. Бывает наоборот — мы сами предлагаем новые программы, так как держим руку на пульсе и следим за происходящими в отрасли изменениями.

— Например, сейчас «Норникель» реализует масштабный «Серный проект». Это как раз тот случай, когда вы будете обучать сотрудников работе с новыми технологиями?

— Да, по «Серному проекту» сейчас формируется учебная программа. Могу привести другой пример — безлюдные рудники. Сегодня всё настолько быстро меняется, что мы уже готовимся к этому тренду и обучаем персонал компании управлять техникой и оборудованием с применением дистанционных технологий.

— Если взять отдельного сотрудника компании, то как часто ему приходится проходить обучение в Корпоративном университете?

— Во-первых, существуют циклы, которые диктуют необходимость прохождения той или иной подготовки в определенный период времени. Особенно это касается области промышленной безопасности и охраны труда. Однако изменения операционных моделей, связанные с промышленной революцией, бросают всё больше вызовов, и устаревание совершенно любых знаний постепенно ускоряется. И если раньше человек, отучившись в институте, мог спокойно работать лет 10, то сейчас — год-два, и уже требуется получение новых компетенций. Компания, в свою очередь, старается гибко реагировать на любые запросы, поэтому в среднем почти каждый в коллективе проходит обучение раз в два года, а руководители и того чаще.

Во-вторых, мы проводим оценку профессиональных компетенций сотрудников, и это очень важный процесс, позволяющий понять, обучение каким навыкам наиболее актуально в компании на данный момент. В идеале сотрудник должен обладать полным набором компетенций, которые позволят ему выполнять свою работу максимально качественно. Поэтому проводя такую оценку, мы также формируем план обучения и помогаем каждому достичь так называемой «зеленой зоны», то есть такого уровня знаний, который необходим для наибольшей эффективности.

Наконец, многое зависит и от самого сотрудника. Если хочешь быть активным, хочешь строить карьеру, то ты можешь заниматься саморазвитием на регулярной основе, и мы предоставляем такую возможность.

— Есть у университета какие-то уникальные возможности и технологии для практической отработки навыков сотрудников?

— Прежде всего это наш учебный полигон, который находится прямо в действующей шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский» и очень приближен к реальным условиям работы в горных выработках. Сотрудники, которые проходят практическое обучение на полигоне, уже понимают, что их ждет в дальнейшем. Также у нас есть учебная база с тренажерами-симуляторами контейнерного типа и модулями для отработки практических навыков в 3D-пространстве. Довольно точная виртуальная визуализация рудников позволяет обучаться управлению подземной техникой опять же в очень приближенных к реальности условиях. В следующие два года мы ожидаем поступление трех дополнительных таких тренажеров и 11-и модулей.

Кроме этого, мы используем VR-технологии. В основном — для показа видеороликов о применении средств индивидуальной защиты и правилах пешеходного движения по горным выработкам. То есть это та важная информация, которая в перспективе поможет сотрудникам избежать производственных травм, а современные интерактивные технологии помогают максимально вовлечь слушателей в её изучение.

— Какие программы и форматы обучения вы предлагаете для руководителей и управленцев?

— Как я уже говорила, у нас есть программы профессиональной переподготовки специалистов. Продолжительность такого обучения — от 250 академических часов. По его завершению выдается диплом, который дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности, в том числе в таких областях, как управление персоналом, охрана труда, проведение горных и взрывных работ и других. Те программы, которые направлены на повышение квалификации руководителей, относятся к самым разным направлениям теории управления.

Также мы предоставляем возможность прокачать мягкие навыки. Всё-таки современный руководитель должен не просто хорошо знать своё дело, но и обладать способностью мыслить стратегически, быть готовым к внедрению инноваций, стремиться к повышению личной эффективности и эффективности команды. У нас можно освоить психологию бизнеса, развить логическое мышление и стрессоустойчивость, научиться правильно вести переговоры и распределять своё рабочее время. Для развития такого рода компетенций у нас существует очень широкий спектр тренингов и вебинаров, проводятся стратегические, фасилитационные и командные сессии.

— Насколько строгий и качественный контроль знаний в университете?

— Знания контролируются и проверяются очень серьезно. Для нас неприемлемо прохождение обучения «для галочки», и никто не заинтересован в том, чтобы сотрудник, как плохой студент, «сдал экзамен и забыл». Очень важно, чтобы он умел применить полученную информацию на рабочем месте, поэтому большинство программ нашего университета предполагают многоуровневый контроль знаний. Во-первых, это текущий контроль, который осуществляется преподавателем по ходу занятий — это может быть опрос, тестирование, самостоятельная работа, решение кейсов. Иногда применяется промежуточная аттестация, а по окончанию курса — всегда зачет либо экзамен, для которого формируется комиссия из числа специалистов университета, экспертов предприятий «Норникеля», представителей контрольно-надзорных органов. При обучении рабочих теоретический экзамен также дополняется практической квалификационной работой.

— В корпоративном университете «Норникеля» могут обучаться сотрудники других компаний?

— Могут и обучаются. Это совершенно разные по масштабу предприятия, часть из них — наши подрядные организации. У нас также есть опыт выездных тренингов для развития сотрудников на других территориях присутствия компании. Мы проводим обучение и физических лиц, поэтому любой может обратиться к нам за новыми знаниями в индивидуальном порядке.

— А если человек хочет работать в «Норникеле», он может предварительно обучиться в Корпоративном университете и повысить тем самым свои шансы на трудоустройство?

— В случае приема сотрудников на работу ситуация может складываться по-разному. К нам на обучение могут направлять тех, кто уже трудоустроен в компанию, но при этом нуждается в получении дополнительных знаний. И это происходит довольно часто, поскольку в «Норникеле» применяется много уникальных компетенций, освоить или усовершенствовать которые возможно только на базе нашего университета. Самостоятельно пройти обучение и трудоустроиться, уже имея нужную корочку, тоже возможно. Причем Корпоративный университет работает не только в Норильске — его филиал представлен также в Мурманской области, где, как и в Норильском промышленном районе, ведется активный набор сотрудников.

Так или иначе, после обучения в нашем университете шансы на трудоустройство в одну из самых надежных компаний, предлагающих один из лучших соцпакетов в отрасли, стабильную хорошую зарплату и возможности постоянного профессионального развития, однозначно повышаются.

— Можете рассказать о соцпакете чуть подробнее?

— Социальный пакет, который предлагается сотрудникам «Норникеля», при приеме в том числе, включает: добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, поддержку при переезде в районы Крайнего Севера, компенсацию стоимости проезда к месту отпуска, материальную помощь в различных жизненных ситуациях и многое другое. А если говорить отдельно про Корпоративный университет, то для нас наряду с предоставлением всевозможных социальных гарантий важно признание заслуг наших сотрудников. И один из ярких примеров этого — конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года». В этом году мы проводим его уже в третий раз. Сейчас определены финалисты, а победители станут известны в декабре, их ждут награды и памятные призы.

— Мы начали разговор с того, насколько обширный объем программ есть в университете. Сейчас сказали про поощрение и мотивацию сотрудников. А что еще помогает поддерживать стабильную работу вашей организации?

— Отчасти в своей работе мы пользуемся методами, которые применяем в обучении. Например, это инструменты бережливого производств, которые помогают нам выстраивать бизнес-процессы без потерь. Но на самом деле, именно люди — наша основная движущая сила. Профессионализм нашей команды, организованность, постоянное развитие — это то, что позволяет нам выполнять качественно свою работу и быть в тренде любых происходящих в компании изменений.