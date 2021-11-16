Алексей Крикливый: «Горизонтальный театр – это возможность брать на себя ответственность»

Режиссер новосибирского театра «Глобус» и куратор театрального проекта арт-резиденция «АванПост» Алексей Крикливый – о том, как в лаборатории выращивают питательную среду для другого театра.

Знакомство красноярских зрителей и театрального режиссера и худрука новосибирского театра «Глобус» Алексея Крикливого не назвать случайным. В театре им. Пушкина сначала появился спектакль «Похороните меня за плинтусом», а потом и «Русский роман» в его постановке. В этом сезоне Алексей стал куратором арт-резиденции «АванПост», в которой творческие люди нетеатральных профессий под руководством молодых режиссеров создавали пространство горизонтального театра. О новом опыте режиссер рассказал DK.ru.

Алексей, что вас удивило больше всего в работе этой арт-резиденции?

– Меня больше всего удивила энергия Яси (Ярославы Перевозкиной, продюсера Театра «Вспышка», - прим. ДК) и Маши (Марии Булатовой – художественного руководителя Театра «Вспышка»). Без этой энергии все люди, которые участвуют в резиденции, не собрались бы, и эти режиссеры не приехали. Это мощный труд, очень большое желание и какое-то колоссальное чувство. Ведь театральная лаборатория – это не создание конкретного спектакля, то есть не история о результатах. Это вопрос о процессах и накоплении опыта, который может принести плоды через какое-то время. Здесь происходит очень мощная коммуникация между очень разными людьми, и тема этой арт-резиденции – мультикультурная среда. Собираются люди разных профессий, опыта, мировоззрения. Но театр становится поводом для встречи и поиска точек соприкосновения, чтобы возникло что-то новое. Оно имеет отложенный эффект, и мы не знаем, во что именно оно выльется.

Ребята-режиссеры открылись по-другому, работая с непрофессиональными артистами и авторами?

– Ребята-режиссеры к этому были готовы. Это же самое пугающее, когда ты входишь в зал, и тебя никто не знает. Я и по себе это знаю: когда ты попадаешь в коллекцию людей, и тебе нужно их друг с другом подружить, познакомить – это очень интересная вещь. Мы попытались разделить резидентов – все эти полсотни человек. Мы планировали, что они будут автономно заниматься своими проектами, но резиденты сломали наш план. Они ходили из одной резиденции в другую, им любопытно, чем занимаются в соседней комнате. И только Дмитрий Гомзяков, сразу выбравший исследование отдельного человека, был верен своей концепции. Ему в его правилах игры больше не надо, а вот у остальных очень интересное движение. Получилась арт-резиденция-марафон.

Получается ли что-то делать при таком броуновском движении?

– Конечно, у них есть задания, свои идеи. Вечером в пятницу посмотрели мир утопии у режиссера Николая Бермана. Название эскиза менялось в процессе работы. Очень много – две трети резидентов из его лаборатории имеют свои проекты, оттолкнувшись от идеи Коли, они создали свои. У Марии Булатовой они писали тексты, артисты вдруг переставали быть артистами и выполняли что-то другое. У Леонида Прокофьева тоже огромное количество участников – сторителлингом занялись все желающие, потому что формат позволяет.

А если говорить о том, что сделали люди, далекие от театра, но ставшие участниками «АванПоста»?

– Об этом я могу говорить только хорошо и позитивно, потому что это важный гуманитарный акт, очень просветительский. То, что Леонид Прокофьев сделал со своими подопечными за три дня, достойно уважения. Учитывая, что эти люди, условно говоря, «с улицы». Они не были знакомы друг с другом. Но после мастер-класса они постарались выйти в какую-то степень искренности через вербатим, через сторителлинг. И мне кажется, что найдутся люди, которые захотят еще раз прийти и посмотреть.

В этом проявится горизонтальность театра. Мы сделали ее изначальной темой резиденции и много шутили, что такого не бывает. Но по качеству коммуникации у нас получился именно горизонтальный театр. История взаимодействия на равных. В реальной жизни это невозможно, потому что всегда вопрос стоит по качеству организации. Я как-то для себя сформулировал понятие горизонтального театра – возможность брать на себя ответственность. Объясню на простом примере, если 20 человек находятся в одном пространстве, они начинают бежать от ответственности. Это в природе человеческой, но кто-то должен на себя в этот момент взять ответственность, чтобы определить правила, что хорошо, а что нет. И это уже не горизонтальный театр, а долгий, сложный процесс вырабатывания коммуникативности. Вот эту коммуникативность мы и выстраивали все 10 дней работы и строили ее со взаимным уважением. И не важно, какой у человека опыт, важно, что из этих опытов сложится что-то ценное.

Первая арт-резиденция работала с пространством, и в память о нем у красноярцев есть спектакль в Литературном музее им. В. Астафьева. Какие плоды принесет вторая резиденция «АванПост» в перспективе, можно узнать, если следить за изменениями в афише театра «Вспышка».

На традиционный театр эту горизонтальность можно переносить?

– Можно. Но когда это происходит, все считают, это чудом. Потому что такая ситуация не заложена в организации. Театр – это история об искусстве, в первую очередь, но это искусство обеспечивают десятки людей – от дворника до билетера. И чтобы вся система работала, нужна вертикальная система. А вот в процессе создания спектакля в отношениях «режиссер – артист» это горизонтальное соподчинение возникает.

А в процессе взаимоотношения со зрителем?

– Это вопрос уже о языке, на котором происходит общение. Мы часто путаем аниматорство с воздействием на человека – дешевые приемы против более тонкой работой с сознанием. Надо говорить на конкретных примерах, чтобы было соединение с публикой и понимать, готова ли она.

Вы немного знакомы с публикой в Красноярске. Готова ли она?

– Смотрите, в театр Пушкина люди ходят, как в определенное пространство. Есть коробка сцены, есть церемония входа в зал: раздеться, посмотреть в зал, люстра красивая – это культурные коды.

А есть пространство театра «Вспышка», в которое невозможно прийти. И здесь ты не понимаешь, куда идешь. Например, мы были на событии, которое проходило в барбершопе. То есть среда диктует свои встречи. Мне кажется, ребята только потом осмыслят полученный опыт. Вот эти 12 человек из любителей, может быть, имеют более чистое отношение к театру, и нам, людям театра, надо ему поучиться. Они пришли для общения, познакомились, мы говорили два часа во взаимном любопытстве.

Получился диалог?

– Мне кажется, именно договор. Мы предлагаем условия общения, а вы на это соглашаетесь. А потом возникает внутренний диалог. Но коммуникации на равных быть не может. Все равно кто-то ведет. Иначе это хэппенинг – какие-то такие истории, связанные с массовыми впечатлениями. Язык общения со зрителем разнообразный. Художники исследуют не только процесс душевный, они пытаются залезть в физиологию. Чтобы было не только визуальное и эмоциональное впечатление, и на этом пути возникают спекуляции. Но лаборатории, подобные нашей арт-резиденции – это возможность найти какие-то новые инструменты и формулировки общими силами. И зрители получают новый опыт.

Клавдия Стельмахович

От редакции: резиденция «АванПост» вошла в шорт-лист номинации «Культура. Частные проекты» премии «Человек года-2021» журнала «Деловой квартал».