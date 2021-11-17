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Препарат для профилактики и лечения коронавируса фирмы Pfizer испытают на красноярцах

Препарат для профилактики и лечения коронавируса фирмы Pfizer испытают на красноярцах
Автор фото: mohamed Hassan . Иллюстрация: pixabay.com

Американская фармацевтическая компания получила разрешение на клинические испытания в России препарата для профилактики коронавируса и лечение пациентов с высоким риском тяжелого течения болезни.

#НОВОСТИ

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные государственного реестра лекарственных средств, препарат будет испытываться на взрослых, которые имели домашний контакт с больными. В испытаниях примут участие 90 человек.

В списке городов и лечебных учреждений, на базе которых будет проводиться исследование, DK.ru обнаружил и Красноярск, в частности пульмонологическое отделение Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства. Аналогичные испытания будут проводиться в Смоленске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пятигорске, Барнауле, Москве, Московской и Ленинградской областях.

Пациенты получают либо таблетки ритонавира (так препарат назван в заявке) 150 мг, либо плацебо, исследование также предусматривает сравнение двух схем применения препаратов.

Как уточняют «Ведомости», Pfizer проводит испытания в разных странах, в них участвуют 7000 человек. В России они должны продлиться до марта 2023 года, однако фармацевты уже заявили о хороших результатах второй фазы исследований и намерены получить разрешение на экстренное использование лекарства в СШа, а затем и в других странах, где проводились исследования. Как заявляет Pfizer, препарат (его торговое название Paxlovid) показал снижение риска госпитализации или смерти на 89% по сравнению с пациентами, получавшими плацебо.

 

 

Автор: Петр Савельев
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