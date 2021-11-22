Сколько счастливых дней в жизни ресторатора? - Виктор Соломоник Vivo & Jolly

Совладелец пекарни-кондитерской Vivo & Jolly рассказывает, за что он благодарен суду, и рассуждает, много ли светлых дней в жизни предпринимателя, который решил работать в общепите.

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Виктор Соломоник, «Лемма», Vivo & Jolly

Год за три и три за один памятник надо ставить предпринимателям в общепите

Встать. Суд идет.

Все встали.

Все - это был я.

Судья достала увесистую пачку материалов по делу номер такому-то в отношении предпринимателя с моей фамилией и начала читать. Какие-то налоговые данные, информация, даты...

Я задумался.

Около года назад с партнером мы купили две пекарни к своей одной и стали гордо именоваться сетью. Целый год прошел. День рождения сети.

Как очень метко шутят про рестораторов, в их жизни есть два счастливых дня – день, когда они купили ресторан. И день, когда продали. И как я начал шутить спустя небольшое время после покупки: бизнес в общепите открывают или «Беллини» или дебилы. Либо у тебя уже есть отстроенная система, либо вообще непонятно, зачем ты в этот бизнес полез.

Я вспоминал, как сложно в общепите закрыть любую позицию. Ну прям любую - от управляющего до кухонного работника: если ты хочешь не просто дыру залатать, а найти адекватного человека. А если ты закрыл позицию, то это ничего не значит, т.к. в общепите принято утречком в мессенджере написать - чао, бамбино, сорри, я сегодня не выйду: а-а-а, блин, да что ж опять... Как сберы, яндексы, мейлы, которые зашли на рынок доставки, задрали зарплаты курьеров до абсолютно несуразных высот. Как арендодателю абсолютно пофиг на твои проблемы и то, что трафик летом вообще не бьется с его конским неадекватным ценником. Как ты то минусишь, то нулишь, то чуть плюсишь. Как ты бьешься за качество, но сырье жестко дорожает и надо поднимать цены, а так не хочется. А если вдруг солнце взойдет на твоем горизонте и клиенты потекут к тебе ручейком, то в этом ручейке окажутся какие-то проверяющие.

Судья громко повторила свой вопрос.

- А? - переспросил я.

- Вам есть что добавить по существу?

- По существу? Нет. По существу этого дела - нет.

«...Поскольку при определении вида и меры наказания суд учитывает, что наказание должно отвечать принципам справедливости и соответствовать целям предупреждения новых правонарушений. А также принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения...»

Короче, нам дали предупреждение.

Дело было серьезное. Так что повезло, конечно.

Я сказал спасибо судье и пошел на воздух.

Впереди были QR-коды и еще какая-то нечисть, которая появляется в этом бизнесе каждый раз - когда тебе хочется наконец выдохнуть.

P.S. Дело, из-за которого был суд, - в очередную проверку у нас градусника бесконтактного не нашли.

P.P.S. Поскольку у меня несколько проектов, то я могу сравнить разные бизнесы. Общепит - это объективно очень сложный бизнес. Который кошмарят все. Здесь надо конкурировать с большими IT-компаниями, которые зашли в доставку и которым пока пофиг на затраты - они зарабатывают в другом месте. Здесь мегасложно найти людей. Потому что если ты адекватный и видишь, как при любом локдауне тебе достается первому, ты начинаешь искать работу в другом секторе. Поэтому адекватных мало. Здесь нет никакой стабильности: при каждой волне пандемии - кафешки и рестораны, первые на ком отрываются. Здесь огромные риски вложиться в ремонт и покупку оборудования и прогореть. Но...

На месте закрытого ресторана всегда открывается новый. И это чудо.

Не забывайте об этом, когда заходите в любое кафе или ресторан. Он держится на смелости предпринимателя, граничащей с безумием.