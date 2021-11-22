Работа на перспективу — зачем бизнесу договариваться с коллективом

«Деловой квартал» разбирался, что такое коллективный договор, какие предприятия пользуются этим инструментом и какие преимущества получают от него.

Защита прав сотрудников предприятий — особая тема для российского бизнеса, поскольку ей нередко пренебрегают. Однако нацеленные в будущее компании отчетливо понимают важность этого аспекта для решения кадровых вопросов и задач устойчивого развития. Свою готовность нести ответственность за свой персонал такие предприятия демонстрируют через коллективные договоры. И Красноярский край в этом — не исключение.

Регламентировать и защитить

Практика использования коллективных договоров как инструмента регулирования ответственности работодателя и его сотрудников друг перед другом, по сути, вернулась в экономику России с ее переходом на рыночные рельсы (до этого вопросом занималось государство). История не сохранила названия организации, которая первой в новейшей экономической истории страны заключила подобное соглашение, но сегодня такие документы есть во многих промышленных компаниях — например, «Норникеле», РЖД или СУЭК.

Привлекательность компании — это не только ее устойчивое развитие, повышение эффективности производства, модернизация предприятий, внедрение экологических программ и автоматизация производства. Наряду с этим очень важно, чтобы сотрудники чувствовали социальную защищенность, трудились в безопасных современных условиях, жили в комфортном городе», — говорит руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин.

Задача любого коллективного договора (как и предписывает Трудовой кодекс РФ) — регламентировать и защитить трудовые и социальные права сотрудников предприятий. По сути, это соглашение, которое работодатель заключает с профсоюзной организацией, представляющей интересы его работников. В нем он оговаривает меру ответственности компании, которую та несет перед сотрудниками, при соблюдении ими основных правил, регламентов и протоколов организации (в том числе касательно безопасности труда), а также законодательства РФ.

Эксперты по трудовому праву отмечают, что основная сложность заключения коллективного договора состоит в том, что его содержание нигде четко не оговорено. В том же ТК РФ (ст. 41) указан лишь примерный список того, что может включаться в этот документ — например, вопросы оплаты труда, его охраны, здоровья сотрудников и т. д. Конкретное же содержание соглашения определяется путем переговоров между его сторонами.

Пробел законодательства или свобода выбора

В Трудовом кодексе целый раздел посвящен социальному партнерству и коллективным договорам. При этом сам коллективный договор, как правило, содержит такие гарантии, которых нет ни в одних законах», — поясняет председатель федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов.

Так, в договоре «Норникеля» предусмотрены компенсации поездок в отпуск для сотрудников с семьями, дополнительное медицинское страхование и пенсионное обеспечение, программы оздоровления, улучшения жилищных условий, поддержки молодежи и т.п.

При развитии бизнеса компании важно сохранять баланс между вопросами экономического роста и социальной ответственности. Об этом свидетельствует не только наличие колдоговора, но и тот факт, что он предусматривает перечень дополнительных гарантий и льгот сверх установленных законодательством мер компенсации», — говорит председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Юрий Васильев.

Важно и то, что перечень социальных обязательств компаний, закрепленных в коллективном договоре, регулярно пересматривается. Тот же «Норникель» на днях обновил свое подобное соглашение, не только распространив его на 2022-2024 годы, но и изрябно расширив.

Были увеличены выплаты для женщин в декрете и сотрудников на больничном. Усилена поддержка сотрудников переезжающих на материк и многое другое», — рассказывает председатель профсоюзной организации работников компании Михаил Чиж.

Подобная практика свойственна и другим предприятиям. Правда, степень таких обновлений у всех разная — этот аспект опять же ничем не регламентирован, хоть профсоюзы и пытаются влиять на него.

Социальный пакет на каждом предприятии свой и зависит от финансовых возможностей организации. Тем не менее, профсоюзы постоянно занимаются этим вопросом, системно ведут переговоры», — говорит Исянов.

Кадры для будущего

Вариативность содержания коллективного договора касается не всех его аспектов. Так, ключевым (и незыблемым) в нем являются вопросы оплаты труда и ее индексации. Так, в РЖД в прошлом году она составила 5,1%, а новым договором «Норникеля» предусмотрено повышение зарплаты с 1 января 2022 года на 20% в Красноярском крае, 10% — в Кольском дивизионе и на 6,7% по остальным предприятиям группы. Для сравнения: по прогнозам Минэкономразвития, реальные доходы россиян в 2022 году будут расти темпами 2,4-2,5%.

Помимо этого «Ноникель» со следующего года увеличивает объем материальной поддержки сотрудников, попавших в различные жизненные ситуации, что также прописывается в договоре.

Цель обновленного коллективного договора — не только сохранить высокие социальные стандарты „Норникеля“, но и расширить права и льготы наших сотрудников. Для компании важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою причастность к общему делу, жил и работал в комфортных условиях, мог обеспечить долгосрочное благополучие своей семьи», — говорит президент металлургического концерна Владимир Потанин.

Эксперты признают, что коллективные договоры в крае сейчас востребованы в основном крупными промышленными компаниями. Причины этого понятны: для таких организаций кадры — ключевое звено. А происходящие в нем процессы являются стратегическими — ведь именно людям, как говорит Потанин, предстоит выполнять те планы развития, которые стоят перед предприятиями. Собственно поэтому меры социальной поддержки своего персонала компании, нацеленные в будущее, стремятся распространить на как можно большее число сотрудников. Так, в СУЭК коллективными договорами охвачено 92% коллектива, а в «Норникеле» — 94%.