Продукты в Красноярском крае потянули за собой инфляцию

Цены на продовольствие в регионе растут быстрее остальных товаров и услуг. Хотя в других сегментах они тоже не спешат снижаться.

В октябре 2021 года годовая инфляция в Красноярском крае ускорилась до 8,75%, что на 0,84 процентных пункта больше, чем было в сентябре, сообщили в красноярском отделении Банка России.

Быстрее всего росли цены на продовольствие — год к году они выросли на 11,16%, тогда как месяц назад эта цифра была на уровне 9,4%.

Начало октября было более холодным по сравнению с прошлым годом, из-за чего возросли затраты на отопление местных теплиц. Это повлияло на увеличение издержек производителей овощей закрытого грунта и ускорило рост цен на огурцы и помидоры», — говорят в Центробанке.

Также снизилось предложение картофеля и капусты, соответственно цены на них стали расти стремительнее. Примерно то же произошло с мукой и, как следствие, хлебом. Плюс подорожали корма и ветеринарные препараты, что привело к ускорению цен на мясо и полуфабрикаты из него.

А вот лимоны в этом году дорожали медленнее — рынок поддержали турецкие производители, увеличившие экспорт в Россию.

Непродовольственные товары, хоть и медленнее продуктов, но тоже росли в цене. В октябре инфляция в этом сегменте ускорилась до 9,62% год к году (+0,07 п.п). В частности, из-за роста цен на каучук стала быстрее расти стоимость автомобильных шин, а неравномерность поставок комплектующих и полупроводников, подстегнула цены на телевизоры.

ДСП же и металлочерепица, наоборот, чуть сбавили напор — спасибо экспортным пошлинам на древесину и металл, введенным во вором полугодии 2021 года. Они вернули эти товары на внутренний рынок, чем повысили их предложение на нем.

Как всегда, медленнее всего в крае дорожали услуги, хотя и здесь темп ускорился: если в сентябре годовая инфляция здесь была на уровне 3,8%, то в октябре она уже составила 4,43%.

В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. И основная заслуга в том опять же у продовольствия. По прогнозу Банка России, к концу этого года она составит 7,4 — 7,9%.