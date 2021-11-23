Жители Красноярского края поставили качеству дорог твердую тройку

Но считают, что за последнее время дороги в регионе стали лучше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Она выяснила, как россияне добираются до места работы и как оценивают качество дорог. Оказалось, что только 11% жителей страны готовы поставить пятерку, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% - тройку, 14% - двойку, 6% - единицу. Средняя оценка качества российских дорог – всего 3,3 балла.

Жители Красноярского края оценили качество своих дорог почти на три балла. При этом 7% поставили единицу, еще 21% оценили их на двойку, 40% - на тройку, 31% считают, что дороги заслуживают четыре балла, 1% поставили пять.

В Сибири самые низкие оценки свои дорогам поставили жители Новосибирской области (2,3 балла), и это худший результат среди 29 крупнейших регионов страны.

Больше всего дорогами довольны жители Тюменской области – они поставили 4,1 балла. На втором месте – Республика Татарстан (3,9 балла), на третьем – Москва (3,8). В Сибири лучший балл - у дорог Алтайского края (3,1).

Исследование выявило, что недовольство жители Красноярского края выплескивают в соцсетях или личных разговорах, но не жалуются на состояние дорог в органы, уполномоченные содержать дороги и надзирать за качеством этой работы. Жалобы писали только 13% опрошенных, в основном это топ-менеджеры, строители, риелторы и юристы.

При этом почти две трети жителей края считают, что за последние несколько лет качество дорог стало лучше.