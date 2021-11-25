Посчитаемся: динамика населения в городах края

С 15 октября по 14 ноября во всех городах России проходила перепись населения. О её окончательных итогах пока говорить рано, но демографические тенденции уже оценить можно.

Как же складывается ситуация с численностью населения в Красноярском крае? Например, Красноярску эксперты предрекают потерю статуса города-миллионника меньше, чем через 10 лет. В то же время населенные пункты на севере региона, как ни странно, показывают прирост населения. Предлагаем разобраться в этих и других тенденциях и в том, что влияет на демографическую картину в крае существеннее всего.

Что происходит с численностью населения в Красноярске и крае?

Начнем со столицы региона и с не самых оптимистичных прогнозов относительно её численности. В апреле этого года старший вице-президент ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич заявил на Красноярском экономическом форуме, что Красноярск может перестать быть городом-миллионником. По его словам, убыль населения возможно предотвратить за счет системных мер, в частности развития бизнеса и образования, но если таковых не предпринять, уже к 2030 году людей в городе останется меньше миллиона.

Прогноз эксперта подкрепляют данные Красноярскстата: за прошлый год количество жителей Красноярска сократилось на 0,1% или примерно на тысячу, с 1 млн 93,7 тыс. (данные на 1 января 2020 года) до 1 млн 92,8 тыс. человек (данные на 1 января 2021 года). Да, на первый взгляд такая убыль не представляется угрозой. Но, во-первых, это уже тенденция, которая наблюдается не первый год, а, во-вторых, давайте сравним текущие данные со статистикой прежних лет.

Так, Красноярск перешагнул рубеж в миллион жителей в 2013 году и с тех пор показывал исключительно прирост населения. Вначале – в среднем на 13-19 тысяч человек в год, начиная с 2017 года – на 8 тысяч. Последним годом, отметившимся ростом численности на 4,5 тысячи человек, стал 2018-й. А с 2019 года население Красноярска стало только убывать.

Если говорить о статистике по всему краю, то за 2020 год численность населения сократилась на 10 356 человек и на 1 января 2021 года составила 2 млн 855,8 тыс. чел. Тенденция на убывание в целом по региону начала набирать обороты три года назад, так же как и в Красноярске.

Gerd Altmann с сайта Pixabay

Почему население убывает?

Главный фактор, влияющий на численность населения, – естественная убыль, то есть людей в крае умирает больше, чем рождается. Например, в 2020 году в регионе на свет появились 28 985 малышей, а ушли из жизни 40 460 человек. Таким образом, естественная убыль составила 11 475 человек, причем по сравнению с 2019 годом рождаемость снизилась на 4,4%, а смертность выросла сразу на 14,7%! 2021 год не добавляет оптимизма, а даже наоборот: за шесть первых месяцев текущего года естественная убыль составила уже 6 232 человека. Высокую смертность аналитики связывают, в том числе, с коронавирусной инфекцией.

А вот что касается миграции населения, то в регион приезжает больше людей, чем уезжает. Положительная динамика наблюдалась как по итогам прошлого года, так и первого полугодия года текущего. Однако прирост происходит исключительно за счет мигрантов, прибывающих из других государств, и преимущественно это страны ближнего зарубежья. А если брать миграцию внутри страны, то из Красноярского края в другие регионы на ПМЖ уезжают больше, чем наоборот.

В частности, за январь-июнь 2021 года из зарубежных стран в регион прибыли 9 116 мигрантов, и это на 35,5% больше, чем годом ранее. Чаще всего край для жительства выбирают граждане Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана. Из других регионов России к нам прибыли 14 939 человек, уехали – 17 034 человека, при этом активнее всего красноярцы перебираются в Краснодарский край.

Что происходит в городах края?

Для многих территорий края характерно уменьшение количества жителей. Например, Ачинск, который относится к крупнейшим городам региона, стабильно теряет в населении с начала 2000-х годов. За прошлый год численность там сократилась на 680 человек и на 1 января 2021 года составила 104 тыс. 850 чел. Для сравнения в 1999 году в городе жило почти на 20 тыс. человек больше. Сегодня снижение обосновано, прежде всего, естественной убылью. За 2020 год в Ачинске родилось практически в два раза меньше, чем умерло: 978 против 1740 человек.

При этом в городе на западе края сравнительно невысокая продолжительность жизни, и если женщины в Ачинске живут не меньше, чем остальные жители края – 76 лет, то мужчины – всего 65 лет. Средний доход на душу населения в Ачинске оценивается в 26 245 руб., что меньше общекраевого уровня. Зарплаты работников крупных и средних организаций здесь оценивают в 48 960 рублей, что тоже ниже, чем средний заработок по региону, но больше средних зарплат в Красноярске.

Убыль населения наблюдается и в Канске – за 2020 год оно уменьшилось на 555 человек, до 88 362, и это тоже тенденция далеко не последних нескольких лет. Начиная с 1995 года город практически ежегодно теряет в количестве жителей, а в общем за это время сократился примерно на 21 тыс. человек.

На юге региона, в частности в Минусинске, число жителей в определенные годы росло, хотя за последние 12 месяцев также сократилось – с 67 912 до 67 234 человек. В целом уровень численности населения здесь держится примерно на одном уровне и существенно не менялся с 2005 года. Согласно исследованию Красноярскстата, проведенному в 2020 году, отличительной особенностью южных территорий является доля трудоспособного населения, которая заметно меньше среднекраевой. Например, в Минусинске на почти 70 тыс. жителей приходится 37 тыс. человек трудоспособного возраста, то есть всего чуть больше половины, в то время как по краю этот показатель не меньше 57%. Зарплаты тут ниже среднерегиональных и составляют порядка 37,5 тыс. руб. (по данным на 2019 год).

klimkin с сайта Pixabay

Где численность населения растет?

К счастью, не везде в крае наблюдается отрицательная динамика. В частности, иная картина – на севере региона. Пусть не так значительно, но все-таки увеличилось количество жителей в Енисейске: за 2020 год прирост составил 108 человек, а общая численность – более 17 880 чел.

Абсолютный рекордсмен по приросту населения в Красноярском крае – Норильск. За предыдущий год число жителей здесь увеличилось на 871 человека и на начало текущего года составило 182 701 чел. Растет население за счет естественного прироста, и уже не первый год Норильск – рекордсмен края по этому показателю. В 2020 году число родившихся в заполярном городе превысило число умерших на 1 086 человек.

В то же время из Норильска больше уезжают, чем приезжают. В прошлом году миграционный отток составил 215 человек, однако преимущественно город покидают люди старшего возраста. И если из Красноярска многие начинают уезжать уже в плюс-минус 35 лет, то из Норильска – только после 50. Это обусловлено льготами, которые предоставляются сотрудникам местных промышленных предприятий при наличии определенного стажа, и в том числе это программы по финансированию переезда в теплые регионы.

На демографические показатели северных территорий влияет размер заработка, существенно превышающий уровень доходов по краю. По данным Красноярскстата, на 2019-2020 гг. средняя зарплата в Норильске составила 110 427 рублей или 183,7% от общерегионального показателя. Такая существенная разница опять же обусловлена промышленной специализацией и северными надбавками. Что интересно, наличие производств и связанная с этим высокая потребность в физическом труде не оказывает отрицательного влияния на продолжительность жизни местного населения. В Норильске люди живут в среднем 71,3 года, что ненамного ниже, чем в Красноярске (71,4) и в России в целом (71,5).