Развитие Норильска обсудили на стратегической сессии

Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и креативных сил, занимающихся развитием города. Основная задача — сверить взгляды и подходы, объединив их в единую концепцию.

В Норильске, на площадке Заполярного государственного университета, прошла стратегическая сессия «Норильск — 2035». В ней приняли участие представители федеральной, краевой и муниципальной властей, бизнес-структуры.

Во время мероприятия его участникам представили лучшие мировые практики по развитию городов и попробовали примерить их на Норильск.

Основная часть сессии проходила в формате групповой работы по четырем стратегическим направлениям развития северного города: «Производство», «Наука и технологии», «Культура и креативные индустрии» и «Туризм». В перспективе, именно в этих областях будут происходить основные изменения.

Фото Марины Пешковой

Все это будет делаться в рамках реализации четырехстороннего соглашения о развитии Норильска, подписанного в феврале 2021 года между мэрией северного города, правительством Красноярского края, Минвостокразвития и «Норникелем». По этой программе, до 2035 года в модернизацию города будет вложено 120 млрд рублей, из которых 24 млрд выделит федеральный бюджет, 14,7 млрд — региональный, а 81,3 млрд — компании «Норникель».

Помимо этого, по личному распоряжению президента компании Владимира Потанина, будет выделено еще 150 млрд рублей на мероприятия, которые не вошли в соглашение. В частности, эти деньги пойдут на проекты в сфере образования, спорта, культуры, туризма, которые позволят повысить комфорт и качество жизни в городе.

Речь идет не только о реновации жилья. В ряду прочего планируется отремонтировать более 200 км дорог, обновить автобусный парк и остановки, построить большой бассейн и модернизировать дворец спорта «Арктика», создать множество культурных объектов и общественных пространств, развивать туристическое направление, провести капитальный ремонт детских садов и школ.

Осенью этого года был проведен первый этап конкурса на разработку концепции реновации Норильска. Его финалисты — три консорциума под лидерством «НИ и ПИ Градплан города Москвы», Высшей школы экономики и «Красноярскгражданпроекта» — также приняли участие в стратсессии.

Есть устоявшиеся решения, рецепты по развитию многих городов, но Норильск эти решения перевернул, поменял. Это необычный город с особыми климатическими условиями, с производством, и здесь вообще нужны иные способы урбанизации», — говорит представитель одного из финалистов конкурса, консорциума под лидерством Высшей школы экономики, Тимур Башкаев.

Победителя конкурса концепций реновации Норильска определят в марте 2022 года. Разработанные им предложения станут основой итоговой программы модернизации города.

Идеи, озвученные на стратегической сессии будут взяты на вооружение градостроителями. Часть из них включили в комплексный план социально-экономического развития Норильска, а реализацию остальных возьмет на себя «Норникель.

Результат форума очень вдохновляющий, потому что мы смогли синхронизировать и гармонизировать самые разные программы. У Норильска есть целый пул стратегических проектов по развитию и реновации. Итоговый документ сессии позволит понять, каким мы все хотим увидеть город на горизонте 10–15 лет, и сделать все планы реализуемыми», — сказала в конце сессии старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Эксперты уверены, что опыт реновации Норильска и те решение, которые будут здесь реализованы, могут стать основой для развития других арктических территорий России.