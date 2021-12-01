«Человек года» — это символ красноярского бизнеса
За 12 лет существования премия «Человек года» по версии «Делового квартал. Красноярск» из небольшой кулуарной вечеринки превратилась практически в символ красноярского предпринимательства.
Это хорошо видно по фотографиям в хронике премии, которую подготовила редакция. Почему так случилось? Почему издание, которое переживает такие же вызовы и сложности, что и весь бизнес и все медиа, проводит тысячное мероприятие для предпринимателей и номинирует около 300 претендентов в 13 номинациях? Прежде всего это заслуга уникальной команды — редакции издания и продюсерской группы. Во-вторых, читательской аудитории издания. Вокруг «Делового квартала» сложилось настоящее деловое комьюнити, и издание в какой-то степени является путеводной звездой и поддерживает боевой дух предпринимателей в непростые времена.