«Человек года» — это символ красноярского бизнеса

За 12 лет существования премия «Человек года» по версии «Делового квартал. Красноярск» из небольшой кулуарной вечеринки превратилась практически в символ красноярского предпринимательства.

Это хорошо видно по фотографиям в хронике премии, которую подготовила редакция. Почему так случилось? Почему издание, которое переживает такие же вызовы и сложности, что и весь бизнес и все медиа, проводит тысячное мероприятие для предпринимателей и номинирует около 300 претендентов в 13 номинациях? Прежде всего это заслуга уникальной команды — редакции издания и продюсерской группы. Во-вторых, читательской аудитории издания. Вокруг «Делового квартала» сложилось настоящее деловое комьюнити, и издание в какой-то степени является путеводной звездой и поддерживает боевой дух предпринимателей в непростые времена.

Премия меняется. Появляются новые номинации, которые диктует время. Все более яркой, профессиональной, качественной становится шоу-программа. Ротируются и расширяются экспертные пулы, идет заметное обновление номинантов — на сцену «ЧГ» давно уже не выходят «одни и те же», в чем когда-то упрекали организаторов. Премия вовлекает в организацию все больше участников — экспертов, партнеров, творческие коллективы — дизайнеров, видеографов, продюсеров, режиссеров, музыкантов, аранжировщиков, стилистов, сценаристов… Это комплексный, сложный процесс, и собственно церемония — вишенка на торте, яркая вспышка.

Подготовительная работа — отбор и номинирование — идет как минимум четыре месяца и включает несколько этапов. Подготовка церемонии также начинается еще летом и с каждым месяцем становится все интенсивнее. Неизменным остается независимость премии от какого-то одного спонсора: у премии много партнеров, что позволяет сохранять свободу решений жюри, и независимость от властных структур: премия проводится без финансового участия госструктур.

Еще один важный для «ЧГ» смысл, который сохраняется на протяжении 12 лет, — поддержка и объединение бизнеса. Причем эта идея премии с каждым годом становится только актуальнее.

Для коллектива редакции «Делового квартала» каждая премия — огромная ответственность. Однако в последние два года это еще и драматический вызов.

В 2020 году для проведения церемонии был разработан и реализован гибридный формат с видеотрансляцией и разведением потоков номинантов. В этом году мы работаем в условиях ограничений, связанных с вакцинацией и введением QR-кодов. Однако все эти трудности ничто в сравнении с той радостью и гордостью, которую испытывает команда и, самое главное, победители. Ведь премия была и остается еще и символом признания значимости людей дела, красноярских предпринимателей.