Буллинг продаж – норма или исключение? Анна Жираткова

Всё больше и больше уверена, что любое давление сейчас - главный антитренд нашего времени, особенно в продажах! Интересно, многие ли разделяют это мнение?

Анна Жираткова, «ПроТок»

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За последние несколько дней у меня состоялись две встречи с представителями поставщиков комплектующих, и отличались они друг от друга, как небо и земля, как вода и огонь, как шкаф НКУ и хлебопечка.

Одна встреча легкая и на бегу. Встретились, когда удобно, без лишних прелюдий, точно по делу. С уважением к личному пространству и графику. В рассказах о бизнес-кейсах, об опыте, истории и приключения, честно о факапах и недостатках, с принятием о точках роста и стратегии развития. Гибко и комфортно для меня, как для клиента, с предложением развивать вместе рынок и продвигать совместный продукт…

...Это был словно танец и магия…. По любви, тактично, бережно, тонко, интересно, обвораживающе… Ни слова плохого про конкурента, про клиента… Я расплылась на стуле и не хотела заканчивать болтать и слушать, обмениваться энергией. Внимала и радовалась происходящему.

И вторая встреча. Обременённая негативным посылом, что сейчас тебя едут дожимать, чтобы расставить все точки над ì, наконец, договориться лично, ведь заочные разговоры так до контракта и не довели. И ребята не знают, за какие веревки дёргнуть, чтобы сделку закрыть. На уступки идти не хотят, прогибают линию партии (собственника, инвестора), на встрече применяют давно заезженный алгоритм: small talk, заход по делу и по жесткачу, шаг назад - разрядили обстановку, сомнительный комплимент, закинуть удочку на дополнительные продажи, зарядить новую сделку… Ты - мне, я тебе.

«А можно я использую то, что вы говорите, чтобы отжать посредника по сделке, которого сам же и пригласил в качестве финансового плеча?» Нормальный вопрос? «А давайте все вместе разведём их на дополнительную скидку?»

На этой встрече совсем другие чувства - гнев, агрессия, беспомощность, сплошное насилие над самой собой, потому что хочется врезать, но ты женщина, да ещё и воспитанный человек. А потом они ещё приглашают тебя в ресторан поужинать… Брр, противно! Ты отказываешься, тогда линейных руководителей… Хоть к кому-нибудь приткнутся и хоть за кого-нибудь зацепиться… Фу!

А Я ведь ещё относительно свободный человек - могу выбирать себе партнеров по ценностям и принципам.

Господи! Пусть будет больше осмысленных работодателей, которые за планами, выручками и денежными потоками в своих сотрудниках и партнёрах увидят прежде всего людей, вместо охотничьих псов и ценного пушного меха с мясом.