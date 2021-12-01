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Предпринимателям Красноярского края расскажут о финансировании с помощью факторинга

Предпринимателям Красноярского края расскажут о финансировании с помощью факторинга
Автор фото: Tumisu. Иллюстрация: pixabay.com

2 декабря 2021 года состоится Межрегиональный открытый вебинар Банка России для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Факторинг: привлечение финансирования для малого и среднего бизнеса».

#СВОЕ ДЕЛО

Факторинг – альтернатива банковскому кредитованию. Он применяется в поставках с отсрочкой платежа. Такая отсрочка позволяет продавцу без задержек получить деньги за определенный процент, а покупателю оплатить счет позже. В результате факторинг может и защитить предпринимателя от рисков, и вывести его дело на новый уровень», – отметила эксперт Сибирского ГУ Банка России Людмила Татаринова.

На вебинаре можно будет узнать о видах и функциях факторинга, его выгоде и особенностях использования в регионах. Представители банков, факторинговых компаний и предприниматели поделятся опытом работы с этим финансовым инструментом.

В первом полугодии 2021 года в целом по стране услугами факторинговых компаний воспользовались уже около 5 тыс. малых и средних предприятий. Они получили финансирование в размере 212 млрд рублей. Темпы роста рынка факторинга значительно обгоняют корпоративное кредитование.

К 1 июля 2021 года факторинговый портфель вырос на 56% по сравнению с аналогичной датой прошлого года, тогда как портфель розничных банковских кредитов – на 11%. Рост рынка факторинга способствует тому, чтобы новые предприятия могли обращаться к этому виду финансирования чаще. А возможные информационные барьеры позволит снять наш вебинар, который ответит на все вопросы предпринимателей», — объяснила Людмила Татаринова.

Время: с 14:00 до 16:00 (красноярское время)

Площадка: сервис iMind в сети Интернет (https://cbr.imind.ru, ID: 487-159-967).

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/619b274df93e08745c55d4c2/

 

Автор: Петр Савельев
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