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Паркинг приведет автомобили в баланс

Паркинг приведет автомобили в баланс
Иллюстрация: ГСК «Арбан»

В Красноярске начнет работать новый многоуровневый паркинг, который был построен в рекордно сжатые сроки — всего за 100 дней.

#НОВОСТИ
Паркинг напротив БЦ «Баланс» проектировал, возводил и финансировал застройщик ГСК «Арбан».
 
Несмотря на трехуровневый подземный паркинг под зданием самого бизнес-центра и гостевой надземный паркинг рядом, нехватка парковочных мест ощущается достаточно сильно. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегодня каждый третий красноярец владеет легковым автомобилем. А в бизнес-центре «Баланс» работают около 4 тыс. человек. Мы уверены, что новый многоуровневый надземный паркинг избавит сотрудников и гостей бизнес-центра от необходимости ежедневно искать место для парковки, а БЦ «Баланс» в очередной раз подтвердит свое звание лучшего регионального бизнес-центра класса «А», — комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан».
 
Новый многоуровневый надземный паркинг станет самым крупным в Сибири. Ближайший сопоставимый по характеристикам проект находится в Екатеринбурге. Это многоуровневый надземный паркинг в БЦ «Гринвич» на 1200 мест.
 
Паркинг приведет автомобили в баланс 1Немного подробностей о новом объекте. Паркинг общей площадью 24 790 кв. м рассчитан на 807 машино-мест и предназначен в первую очередь для работников компаний, а также посетителей бизнес-центра. После введения в эксплуатацию многоуровневого надземного паркинга на Маерчака обеспеченность парковок в БЦ «Баланс» составит более 1 тыс. машино-мест. Это самая высокая обеспеченность парковочными местами среди всех бизнес-центров в Красноярске. 
 
Паркинг возведен по смешанной технологии строительства: две рампы для подъема и спуска машин из монолитного железобетона, основная часть — сборный железобетон. ГСК «Арбан» построила объект в рекордно короткие сроки — всего за 100 дней. Это абсолютный рекорд. Предыдущие объекты такого рода строились год и дольше.
Автор: Петр Савельев
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