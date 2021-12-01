Посчитали: рентабельность бизнеса в Красноярском крае 38%
Рентабельность проданных товаров и услуг в Красноярском крае составила 37,6%. Эта цифра является отношением прибыли к затратам на производство и реализацию продукции.
Данные предоставлены аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
На общем фоне Красноярский край выглядит достаточно прибыльным регионом — в среднем по стране в I п. 2021 года рентабельность проданных российскими крупными и средними предприятиями товаров и услуг составила 12,5%.
- Первое место среди регионов России по рентабельности имеет бизнес в Карелии 69,5%.
- Второе место у Еврейской автономной области (68,3%).
- Третье место у Мурманской области (62,9%).
- Четвертое у Тывы (50,5%).
- Пятое у Астраханской области (50%).
- Шестое у Магаданской (47,1%).
- Седьмое в Забайкальском крае (46,2%).
- Восьмое у Сахалинской области (44,3%).
- Девятое в Чукотском автономном округе (43%).
- Десятое в Красноярском крае (37,6%).
Худшие финансовые результаты показали предприятия Амурской области (продажи обернулись убытком в размере –27% от потраченных средств), Ингушетии (–20,3%), Чечни (–5,5%), Севастополя (–4,4%), Кабардино-Балкарии (–2,7%), Дагестана (–1,5%), Северной Осетии (–0,9%), Крыма (1,1%), Псковской (1,6%) и Ульяновской (3,3%) областях.
Самой прибыльной отраслью в первом полугодии 2021 года стала добыча полезных ископаемых, где рентабельность продукции достигла 33,8%. Впечатляющие результаты показали финансово-страховая деятельность, сельское хозяйство и недвижимость – одни из немногих сфер, устоявших и в разгар пандемического кризиса. Финансовые показатели российского бизнеса традиционно вытягивает сырьевой сектор. Однако в большинстве остальных сфер рентабельность оказалась ниже среднероссийских значений. Бизнес, ориентированный на розничный спрос, сейчас сталкивается с опережающим ростом расходов, связанных с разгоном инфляции и удорожанием сырья. Постпандемийное восстановление доходов населения крайне ограничено, и с учетом возрастающих издержек производства говорить о завершении коронавирусного кризиса применительно к частному бизнесу, не связанному с добычей ресурсов, было бы преждевременно», — считает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
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