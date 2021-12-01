Администрация Красноярска потратит на пиар 38 млн рублей

Мэрия объявила тендер по отбору подрядчика для подготовки и размещения материалов в СМИ о деятельности администрации на 2022 год. На эти цели планируется потратить 38 млн рублей.

Согласно аукционной документации, исполнитель работ должен организовать подготовку и размещение на телеканалах не менее 3 сюжетов в неделю, а общее их количество за год должно составить 185. Новостные сюжеты должны быть размещены не менее чем на 5-ти телеканалах, распространяемых на территории города Красноярска, из них не менее двух должны являться общероссийскими обязательными общедоступными телеканалами.

Не менее 5 сюжетов в неделю исполнитель должен выпускать на радиоканалах и их общее количество за год составит 310.

Что касается размещения информации в периодических печатных изданиях, то по условиям она должна выходить:

не менее 1 раза в неделю в краевых (городских) изданиях тиражом не менее 10 тысяч экземпляров;

в 2-х федеральных изданиях с краевым контентом, имеющих тираж хотя бы одного выпуска в неделю не менее 10 тысяч экземпляров с широкой географией распространения в Красноярском крае;

в журнале тиражом не менее 3 тысяч экземпляров, выполненном на матовой (глянцевой) бумаге в полноцвете;

в федеральном печатном издании, имеющем тираж не менее 100 тысяч экземпляров с широкой географией распространения в Российской Федерации.

По работе администрации Красноярска и развитии города в сети «Интернет» информация должна появляться не менее 4 сообщений в месяц на 2-х федеральных сайтах. Общее количество новостных сообщений составит 54. На трех сайтах, контент которых преимущественно отражает события города Красноярска и Красноярского края, планируется разместить 72 статьи. Не менее 10 новостей в неделю должны будут выходить на 6 сайтах информационных агентств, зарегистрированных как СМИ, общее количество которых за год составит 520.

Кроме этого, исполнитель контракта должен будет обеспечить выход новостных сообщений в течении года на страницах в социальных сетях:

ВКонтакте,

Instagram,

TikTok.

Общее количество новостных сообщений в ВКонтакте не менее 150, в Instagram не менее 104.

Также необходимо будет вести фото- и видеорепортажную съемку на 200 городских мероприятиях с участием должностных лиц.

Рассмотрение первых частей заявок состоится 23 декабря. С победителем будет заключен контракт, который будет действовать до конца 2022 года.

По теме