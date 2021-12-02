80 технологических стартапов представили свои проекты в конкурсе КрасЖД

Шесть победителей конкурса технологических решений от Красноярской дороги и компании YellowRockets KZDStartup смогут внедрить свои разработки в инфраструктуру ОАО «РЖД».

Конкурс по решению кейсов от КрасЖД стартовал в сентябре 2021 года. Участниками стали 80 основателей технологических проектов из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Новосибирска и Нур-Султана. До финала через многоступенчатую систему отбора прошли только 10 стартапов.

Участникам необходимо было предложить решение одного из кейсов, представленных в инновационных запросах КрасЖД. Спектр задач широкий – от предиктивной диагностики узлов и деталей подвижного состава до утилизации отходов. Так, стартапы, ведущие разработки в области машинного зрения, могли взяться за задачу по созданию устройства контроля габарита пассажирских обустройств, предложить решение по осмотру фитинговых платформ без съема контейнера с платформы при выгрузке или выбрать кейс по безопасности движения на железнодорожных переездах. Кроме этого, в списке кейсов были задачи по автоматической очистке стрелочных переводов от снега и наледи, разработке материала для покрытия пассажирских платформ и антисмерзающего вещества, придающего сыпучесть навалочному грузу в подвижном составе.

Для участников был организован многодневный онлайн-интенсив, работа с трекерами и индивидуальные консультации. Перед финалом участники в течение двух недель работали с функциональными заказчиками - топ-менеджерами, инженерами и специалистами Красноярской железной дороги.

На финальной презентационной сессии авторы проектов выступали перед экспертами, среди которых были главный инженер КрасЖД Роман Кукишев и руководитель службы технической политики Красноярской магистрали Владимир Бондарик.

Победителями конкурса признаны:

Проект «SmartTeam» компании «Ctrl2go.solutions» - цифровой комплекс для повышения производственной эффективности и безопасности персонала. Носимые датчики позволяют следить за персоналом, который работает в опасных зонах, контролировать эффективность рабочего времени сотрудников, выполнение обходов и проверок, отслеживать физическое состояние сотрудников, а при необходимости система сообщает об инцидентах.

Проект электрогенератора на основе теплового двигателя Стирлинга, представленный компанией ТЭКРА. Предлагается использовать генератор для выработки электричества от тепла уходящих газов котельной. Эффект внедрения составит от 5 до 25% от первичных энергозатрат.

Система предотвращения пожара Файерпасс (ООО «НТЦ Спецпроект»). Система предотвращает возникновение пожара с помощью гипоксической атмосферы. Специальное устройство создает в помещении газовую среду с пониженным содержанием кислорода, безопасную для человека, но препятствующую возникновению и распространению огня.

Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для визуальной инспекции технического состояния локомотива (разработчик – компания AURORAi). Комплекс обрабатывает визуальную информацию, полученную с камер, сканеров и других устройств с помощью искусственного интеллекта, и позволяет следить за техническим состоянием электротягового подвижного состава «на ходу». Это сокращает время и затраты на техническое обслуживание, предотвращает инциденты по техническим причинам и за счет «человеческого фактора», позволяет вести точный учет и контроль.

Factory5 Platform - система для разработки приложений по интеллектуальному анализу больших данных (разработчик – Ctrl2go.solutions). F5 Platform содержит все необходимые инструменты для процессинга данных и их комплексной аналитики, визуализации и интеграции.

Проект СИГМА от ООО «ЭМА» - система мониторинга и диагностики высоковольтного оборудования. Программный комплекс автоматически контролирует работу трансформаторов на тяговых подстанциях в реальном времени.

Конкурс технологических решений проходил в рамках KZDStartup - масштабной совместной программы Красноярской железной дороги и компании YellowRockets. Программа позволяет основателям технологических проектов провести испытания и при положительном результате внедрить свои разработки на инфраструктуре ОАО «РЖД». По ее итогам у участников появится четкий план и необходимые документы для запуска пилотного проекта на железной дороге.