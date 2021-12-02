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80 технологических стартапов представили свои проекты в конкурсе КрасЖД

80 технологических стартапов представили свои проекты в конкурсе КрасЖД
Иллюстрация: company.rzd.ru

Шесть победителей конкурса технологических решений от Красноярской дороги и компании YellowRockets KZDStartup смогут внедрить свои разработки в инфраструктуру ОАО «РЖД».

#НОВОСТИ

Конкурс по решению кейсов от КрасЖД стартовал в сентябре 2021 года. Участниками стали 80 основателей технологических проектов из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Новосибирска и Нур-Султана. До финала через многоступенчатую систему отбора прошли только 10 стартапов.

Участникам необходимо было предложить решение одного из кейсов, представленных в инновационных запросах КрасЖД. Спектр задач широкий – от предиктивной диагностики узлов и деталей подвижного состава до утилизации отходов. Так, стартапы, ведущие разработки в области машинного зрения, могли взяться за задачу по созданию устройства контроля габарита пассажирских обустройств, предложить решение по осмотру фитинговых платформ без съема контейнера с платформы при выгрузке или выбрать кейс по безопасности движения на железнодорожных переездах. Кроме этого, в списке кейсов были задачи по автоматической очистке стрелочных переводов от снега и наледи, разработке материала для покрытия пассажирских платформ и антисмерзающего вещества, придающего сыпучесть навалочному грузу в подвижном составе.

80 технологических стартапов представили свои проекты в конкурсе КрасЖД 1

Для участников был организован многодневный онлайн-интенсив, работа с трекерами и индивидуальные консультации. Перед финалом участники в течение двух недель работали с функциональными заказчиками - топ-менеджерами, инженерами и специалистами Красноярской железной дороги.

80 технологических стартапов представили свои проекты в конкурсе КрасЖД 2

На финальной презентационной сессии авторы проектов выступали перед экспертами, среди которых были главный инженер КрасЖД Роман Кукишев и руководитель службы технической политики Красноярской магистрали Владимир Бондарик.

 

Победителями конкурса признаны:

  • Проект «SmartTeam» компании «Ctrl2go.solutions» - цифровой комплекс для повышения производственной эффективности и безопасности персонала. Носимые датчики позволяют следить за персоналом, который работает в опасных зонах, контролировать эффективность рабочего времени сотрудников, выполнение обходов и проверок, отслеживать физическое состояние сотрудников, а при необходимости система сообщает об инцидентах.
  • Проект       электрогенератора на основе теплового двигателя Стирлинга, представленный компанией ТЭКРА. Предлагается использовать генератор для выработки электричества от тепла уходящих газов котельной. Эффект внедрения составит от 5 до 25% от первичных энергозатрат.
  • Система предотвращения пожара Файерпасс (ООО «НТЦ Спецпроект»). Система предотвращает возникновение пожара с помощью гипоксической атмосферы. Специальное устройство создает в помещении газовую среду с пониженным содержанием кислорода, безопасную для человека, но препятствующую возникновению и распространению огня.
  • Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для визуальной инспекции технического состояния локомотива (разработчик – компания AURORAi). Комплекс обрабатывает визуальную информацию, полученную с камер, сканеров и других устройств с помощью искусственного интеллекта, и позволяет следить за техническим состоянием электротягового подвижного состава «на ходу». Это сокращает время и затраты на техническое обслуживание, предотвращает инциденты по техническим причинам и за счет «человеческого фактора», позволяет вести точный учет и контроль.
  • Factory5 Platform - система для разработки приложений по интеллектуальному анализу больших данных (разработчик – Ctrl2go.solutions). F5 Platform содержит все необходимые инструменты для процессинга данных и их комплексной аналитики, визуализации и интеграции.
  • Проект СИГМА от ООО «ЭМА» - система мониторинга и диагностики высоковольтного оборудования. Программный комплекс автоматически контролирует работу трансформаторов на тяговых подстанциях в реальном времени.

 

Конкурс технологических решений проходил в рамках KZDStartup - масштабной совместной программы Красноярской железной дороги и компании YellowRockets. Программа позволяет основателям технологических проектов провести испытания и при положительном результате внедрить свои разработки на инфраструктуре ОАО «РЖД». По ее итогам у участников появится четкий план и необходимые документы для запуска пилотного проекта на железной дороге.

 

Автор: Петр Савельев
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