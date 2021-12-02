Человек года - 2021: номинация «Человек года в сфере IT»

Если в 2020 году основной фокус цифровизации был смещен в сторону выживания бизнеса, то в этом рынок снова начал разворачиваться к своим клиентам.

Компании приступили к реанимации замороженных на старте пандемии проектов, «допиливать» их и выпускать на рынок. В итоге год оказался богат на новые клиентские сервисы и проекты в сфере VR-технологий. Да и «ветеранам», как оказалось, есть чем удивить и порадовать.

Дмитрий Васильев, Sfera.one Sfera.one

Проект Sfera.one — это парк гиперреальности, который позволяет переместить компанию игроков в виртуальное пространство при помощи специальных костюмов захвата движений, а значит, пользователи смогут взаимодействовать с искусственным окружением не с помощью джойстика или другого контроллера, а через собственное тело.

Факт: Технология реализована на базе VR-оборудования Senso, полностью разработанного в Красноярске: умных перчаток, датчиков и системы трекинга.

Цифра: В арсенале Sfera.one 7 игр собственной разработки.

Сергей Евминенко, Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр

Основной задачей МИАЦ является создание и поддержание функционирования единой краевой системы мониторинга в области здравоохранения. Для этих целей предприятием разработано множество сервисов и программных продуктов. Собранная с их помощью информация используется при принятии управленческих решений в отрасли.

Помимо этого центром разработана и внедрена система электронной записи в больницы, что в последние годы стало очень важным.

Факт: ККМИАЦ аккумулирует данные медицинской статистики, медико-демографического, финансового и кадрового состояния здравоохранения в крае.

Цифра: Специалистами МИАЦ разработано 7 статистических сервисов для системы здравоохранения.

Константин Королев, autoopt.net autoopt.net

Компания autoopt.net больше известна красноярцам как продавец автозапчастей — оптом и в розницу. Помимо этого она оказывает услуги автосервиса. Однако примерно полтора года назад autoopt.net разработала и запустила мобильное приложение Carpark, которое позволяет отслеживать ремонт автомобиля на всех этапах в режиме реального времени. Также через него можно записаться на ремонт и даже посмотреть всю историю изменений, которые происходили с автомобилем.

Факт: пока приложение работает лишь в собственном автосервисе компании, но в планах интегрировать его в другие подобные организации.

Олег Неборский, Inreal.online Inreal.online

Проект Inreal.online стартовал в 2020 году. Компания развивает и продвигает свою собственную VR-платформу для удаленных коммуникаций — встреч, совещаний и другого подобного времяпрепровождения. Отличительной особенностью этой платформы является реалистичность окружения и аватаров участников, что позволяет глубже погружаться в процесс. В этом году компания запустила пилот с госкорпорациями «Ростех» и «Росатом».

Факт: Платформа Inreal.online является первым российским продуктом, размещенным на крупнейшем в мире маркетплейсе VR-приложений Oculus Store.

Цифра: При использовании собственного видеосервиса Inreal к виртуальной реальности могут подключиться до 16 человек, что сопоставимо с продуктами гигантов индустрии.

Дмитрий Полуянов, «Максбонус» «Максбонус»

Программа лояльности «Макс-бонус» стартовала в 2018 году. Основная задача проекта в том, чтобы облегчить предпринимателям коммуникации с потребителями их товаров и услуг, с чем, как показала практика, она успешно справилась. Помимо собственно программы лояльности и возможности взаимодействовать с покупателями «Максбонус» предлагает своим партнерам дополнительные возможности. Например, сегментировать покупателей и делать им персональные предложения.

Факт: За 2021 год число подключенных к программе «Макс-бонус» касс компаний-партнеров из различных городов страны (от Москвы до Хабаровска) увеличилось более чем вдвое — до 350. А количество активных пользователей перевалило за миллион.

Цифра: Использование программы «Максбонус» позволяет увеличить выручку в среднем на 7 %.

Алексей Стаценко, «Губернские аптеки» «Губернские аптеки»

В 2021 году компания в качестве пилотного проекта запустила новую систему, которая позволила радикально ускорить многие внутренние процессы. По сути, это экосреда, рассчитывающая потребности аптек в тех или иных лекарствах (и других товарах) на основе данных об их остатках, продажах, складских запасах и т. п. Все процессы происходят в автоматическом режиме, что существенно их ускоряет. А возможность видеть все продажи в режиме реального времени, которую дала новая система, позволяет оперативнее реагировать на изменение актуальной ситуации.

Факт: По коммерческим показателям «Губернские аптеки» сейчас занимают лидирующую позицию среди государственных аптечных сетей России.

Цифра: Внедрение новой системы увеличило производительность склада компании в два раза, а скорость обработки заказов и приемки товаров — в 3–4 раза.

Виктория Спиридонова, «Сибирские интеграционные системы» «Сибирские интеграционные системы»

Компания «Сибирские интеграционные системы» занимается разработкой, внедрением и сопровождением программного обеспечения для управления операционной деятельностью как частных компаний, так и госпредприятий и органов власти.

Один из продуктов компании — система оперативного управления «Эталон» — сейчас используется для контроля и управления нацпроектами на уровне руководства страны.

Факт: СОУ «Эталон» в 2019 году была признана лучшим решением в области цифровизации транспорта в рамках Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения».

Цифра: Продукты компании интегрированы в 13 государственных сервисов.

Сергей Терских, «Айти-Юниверс» «Айти-Юниверс»

Основным продуктом компании «Айти-Юниверс» является операционная система «Атлант». Работает она на базе облачных технологий, что позволяет не только настраивать весь состав ПО для рабочей станции, включая ядро ОС, рабочий стол и виджеты, но и значительно повышает защищенность информации от возможных потерь в результате поломки оборудования конечного пользователя.

В прошлом году «Атлант» включили в реестр российского программного обеспечения, а в этом компания получила патент на свою разработку.

Факт: На базе «Атланта» сейчас работают Министерство социальной политики Красноярского края, Центральная бухгалтерия региона, несколько многофункциональных центров «Мои документы» и торговая сеть «Командор».

Цифра: В 2022 году компания планирует увеличить число коммерческих партнеров до 400.

Подготовил Евгений Волошинский