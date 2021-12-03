Человек года - 2021: номинация «Сельское хозяйство»

В последние несколько лет Красноярский край стал настоящей житницей Сибири: аграрии региона бьют рекорды по удоям и урожайности зерновых культур, открывают новые экспортные направления.

В номинации представлены предприятия, которые, по мнению экспертов, формируют лицо отрасли сейчас.

Дмитрий Вербицкий, «Вербицкие. Семейное мясное хозяйство»

Предприятие по производству полуфабрикатов и мясных изделий выросло из семейного хобби. В 2003 году семья Вербицких построила небольшой цех и начала продавать продукцию на открытом рынке. В 2019 году производство было расширено и полностью модернизировано. В 2021 году уже современное высокотехнологичное предприятие выпускает вареные и полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, ветчину, мясные рулеты, снеки и прочую продукцию.

Факт: В условиях пандемии в 2020 году семейная лавка Вербицких начала развивать доставку.

Василий Герман, «Дары Малиновки» «Дары Малиновки»

Многопрофильный агрохолдинг «Дары Малиновки» известен не только достижениями в овощеводстве. Представители торговых сетей отмечают качественную и натуральную молочную продукцию: молоко, сливки, кефир, йогурты, ряженку, творог, сметану и сыры.

Факт: 6 тыс. литров молока в сутки перерабатывает молочное производство «Даров Малиновки».

Наталья Зубарева, глава крестьянского фермерского хозяйства глава крестьянского фермерского хозяйства

Наталья Зубарева за три года в Шушенском построила крупнейшее в крае фермерское хозяйство: 64 гектара общей площади, 24 гектара из них отведено под зерновые и кормовые культуры, сейчас в стаде более 3 тыс. молочных коров голштинской породы. На ферме работают более 350 человек. С помощью биогазовой установки на производстве реализован полный цикл переработки отходов жизнедеятельности животных.

Факт: Осенью 2021 года Наталья Зубарева стала победителем конкурса «Женщина года в АПК», который проводит Минсельхоз России.

Вячеслав Иванов, Крайпотребсоюз Крайпотребсоюз

За 9 месяцев 2021 года предприятия, входящие в систему Крайпотребсоюза, произвели продукции на 25 млрд рублей, нарастив объем на 5,4 % по отношению к прошлому году. Одно из приоритетных направлений — это заготовка дикоросов: ягод, грибов, орехов. В структуре совокупного объема производства дикорастущая продукция занимает 39,1 %.

Факт: За год предприятия Крайпотребсоюза заготовили 250 тонн папоротника, продукция ушла в том числе на экспорт в Японию и Китай.

Игорь Исаев, птицефабрика «Заря» птицефабрика «Заря»

На предприятии ведется широкомасштабная реконструкция и модернизация. На сегодняшний день в эксплуатацию введены 12 корпусов для содержания кур-несушек и 4 корпуса для содержания молодняка. Все корпуса оснащены современным клеточным оборудованием производства Германии.

Факт: В 2020 году поголовье птицы на фабрике выросло до 1417 тыс., продуктивность — 352 яица на курицу-несушку, валовой сбор яйца — 335 953 млн штук.

Евгений Коляденко и Андрей Шнейдер, «СибАгро» «СибАгро»

Компания выкупила производственные и посевные мощности агрохолдинга «Сибиряк» и вложила в развитие актива почти миллиард рублей. Компания намерена увеличить производство зерновых культур на этих полях до 450 тыс. тонн в год. В Шарыповском районе

«СибАгро» строит завод по переработке зерна, проект входит в структуру КИП «Енисейская Сибирь».

Факт: В 2021 году свинокомлекс «СибАгро» в Большой Мурте начал поставки свинины в Киргизию, впервые в истории компании и края.

Валерий Левицкий, «Саянмолоко» «Саянмолоко»

Один из самых технологичных и современных молочно-перерабатывающих заводов в Сибири. На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 50 видов. Объем выпус-ка готовой продукции составляет не менее 42 600 тонн ежегодно. На предприятии также производят пшеничную и ржаную муку, перерабатывают рапс. Сейчас «Саянмолоко» готовится к запуску новых линий переработки овса и пшеницы, производства круп, в том числе геркулеса и булгура.

Факт: Общая стоимость проекта комбикормово-крупяного комплекса — 700 млн рублей, здесь создано 46 новых рабочих мест.

Евгений Левковский, Канская сортоиспытательная станция Канская сортоиспытательная станция

Канская сортоиспытательная станция — опытное производство, где развивают различные технологии животноводства, в частности молочное. Сейчас на предприятии перенимают опыт ведущих «молочных» штатов США по содержанию животных и устанавливают новое доильное оборудование.

Факт: На Канской сортоис-пытательной станции получают 22–24 кг молока с коровы в сутки, это лучшие показатели в Канском районе.

Денис Смирнов, «Агро-Альянс-Сибирь» «Агро-Альянс-Сибирь»

Компания занимается не только хранением и складированием зерна, его реализацией, но и выращиванием сельскохозяйственных культур — пшеницы и рапса, из года в год добиваясь высокой урожайности. На предприятии внедряются цифровые технологии: система точного земледелия на всей площади сева, что позволяет экономить средства.

Факт: По зерновым культурам на отдельных участках полей в 2020 году в «Агро-Альянс-Сибирь» получили урожайность свыше 100 центнеров с гектара.

Андрей и Ольга Че-Киль-Лог, овощеводы овощеводы

Семья Че-Киль-Лог занимается фермерством в селе Селиваниха с 1997 года. На 22 гектарах земли в открытом грунте они выращивают свеклу, морковь, кукурузу, болгарский перец, капусту, зелень, помидоры и арбузы. За сезон собирают порядка

20 тонн бахчевых.

Факт: Минусинские арбузы от семьи Че-Киль-Лог уже стали местным брендом, таким же, как минусинские помидоры.

Подготовила Наталья Кобец