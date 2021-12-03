Наталья Белова: Кризис повышает риски, а банк их снижает

О том, как банковская сфера реагирует на тренды новой реальности, беседуем с Натальей Беловой, вице-президентом, директором Сибирского филиала Росбанка.

Дистанционные сервисы и риск-менеджмент, новые вызовы внешнеэкономической деятельности и инвестиции в «зеленую» экономику.

Как отразилась новая реальность на крупных корпоративных клиентах и масштабных инвестиционных проектах региона?

— В 2021 году корпоративные клиенты Росбанка больше интересуются развитием на внутреннем рынке. Многим компаниям потребовалось увеличить затраты в связи с пандемией.

Можно отметить дополнительные вызовы, связанные с изменением сроков реализации инвестиционных проектов, ростом процентных ставок, цен на материалы. Как следствие, видим рост количества запросов на хеджирование валютных и процентных рисков.

Как изменения поведенческих сценариев клиентов отражаются на новых сервисах Росбанка?

— Компании уже нет необходимости посещать офис банка для того, чтобы открыть счет или воспользоваться банковскими сервисами.

Банк активно развивает цифровые каналы взаимодействия с клиентами — мобильное приложение, банк-клиент, платформу для конверсионных операций. Сервис «Host2Host» позволяет осуществлять прямой, защищенный и непрерывный обмен электронными документами с банком. Клиентам Росбанка доступна возможность проводить оплаты по QR-коду через СБП.

Чтобы клиенты могли в режиме 24/7 беспрепятственно осуществлять финансовые операции, для выполнения централизованных функций по поддержке бизнеса успешно функционируют хабы, расположенные в Нижнем Новгороде, Самаре и непосредственно у нас, в Красноярске.

Давайте составим своеобразный топ наиболее востребованных продуктов банка у среднего и крупного бизнеса в 2021 году.

— Кризис повышает риски, и клиенты задумываются об их снижении. Если, например, раньше компания давала клиентам отсрочки платежа самостоятельно, то теперь смотрит в сторону факторинга, инструментов торгового финансирования, гарантий, аккредитивов, потому что в этом случае риски берет на себя уже банк.

По-прежнему востребованы кредитно-документарные операции, включая программы льготного финансирования, а также транзакционные сервисы Росбанка.

Росбанк продолжает развитие сквозной (end-to-end) цифровизации существующих продуктов и безбумажного взаимодействия с клиентами.

Насколько востребована красноярскими компаниями услуга ВЭД?

— В связи с продолжительным локдауном экспортно-импортные отношения переживают непростой период. Росбанк имеет возможность, используя документарные инструменты, осуществлять финансирование поставок оборудования на привлекательных условиях.

Иностранные компании-покупатели или заказчики охотно принимают гарантии Росбанка при экспорте товаров за границу, так как хорошо знакомы с деятельностью группы Societe Generale, одной из ведущих финансовых групп в мире.

Мы помогаем клиентам грамотно осуществлять валютные переводы. Используя прямые доступы к биржевым торговым площадкам других стран через валютных трейдеров группы Societe Generale, мы предлагаем своим клиентам биржевые курсы в течение всего дня. В период высокой волатильности это позволяет получить дополнительную выгоду, ускоряет движение денежного потока и экономит время.

Почему, на ваш взгляд, все большую значимость приобретают критерии устойчивого развития компании? Применяете ли вы ESG-подход в работе с клиентами?

— Темы экологии и устойчивого развития обсуждаются на самом высоком уровне и, безусловно, касаются каждого. Сегодня контекст ESG — это уже не отдельные проекты, а стратегии компаний и целых секторов.

Изначально процесс в Росбанке нес функции скрининга организаций с точки зрения их влияния на окружающую среду или общество. Сейчас мы дополнительно стремимся выявить компании, для которых сможем организовать сделки «зеленого», или ответственного, финансирования, то есть поддержать реализацию ESG-проектов уже самих клиентов. По таким сделкам мы предоставляем клиентам наиболее привлекательные условия.

Росбанк стремится стать одним из лидеров в области корпоративных ESG-продуктов, опираясь на экспертизу группы Societe Generale в этой сфере. Среди ключевых амбиций Росбанка — предоставление и организация финансирования устойчивого развития и позитивного воздействия (SPIF) как минимум на 150 млрд рублей до 2025 года включительно, а также быть в топ-3 среди частных банков в области ESG-финансирования в России и одним из лидеров в организации выпусков «зеленых» облигаций.