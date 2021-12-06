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В Самом Музыкальном представили историю про мечтательного Зайку

В Самом Музыкальном представили историю про мечтательного Зайку
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

В минувшие выходные в Красноярском музыкальном театре состоялась первая зимняя премьера. Это новый спектакль проекта «В гостях у сказки», реализуемого при поддержке детского центра «Совёнок».

#НОВОСТИ

Зрителям показали музыкальную сказку-игру «Зайкина избушка» композитора Михаила Дубовцева в постановке главного хормейстера театра Ларисы Сивых.

Это история о романтичном Зайке, который открыто восхищается всем вокруг. У него есть заветная мечта, и она сможет воплотиться только благодаря настоящей дружбе. Спектакль полностью игровой. Артисты неустанно взаимодействуют с залом: играют в снежки, рассуждают, какие грибы съедобные, а какие – нет, выполняют физические упражнения и даже помогают построить Зайке домик.

Мне кажется, эта сказка порадует детей самого разного возраста: и малышей, которым хочется покричать, похлопать в ладоши, поиграть с героями; и детей постарше, которые смогут поучаствовать в сказочной стройке и поиграть в снежки вместе с актерами прямо во время спектакля. Интересным моментом постановки станет игровое общение с неодушевленными предметами. Думаю, мальчики и девочки его поймут, потому что это их воображаемый мир. Поймут ли взрослые? Не знаю, но надеюсь, что дети им объяснят», – рассказывает автор либретто, режиссёр и музыкальный руководитель сказки Лариса Сивых.

Музыку к спектаклю написал солист театра Михаил Дубовцев. Поклонники Самого Музыкального привыкли видеть его на сцене в таких мюзиклах, как «Великий Гэтсби» Владимира Баскина, «Казанова» и «Джейн Эйр» Кима Брейтбурга, «Винил» Евгения Загота и «Заколдованный город» Егора Шашина, а теперь открыли для себя и как композитора. Рассуждая о том, на кого ориентирована музыка в спектакле – на детей или их родителей, он заметил:

Мне кажется, сложнее всего в детских спектаклях – взрослым. И хлопоты начинаются с самого утра: проснуться, приготовить завтрак, привести ребёнка и себя (по возможности) в порядок, не опоздать в театр, высидеть представление... Безусловно, детям нравятся персонажи, декорации, костюмы, игры... А мамы и папы? Думаю, не каждого родителя этим удивишь. Когда я присутствовал на детских спектаклях, мне, как взрослому человеку, не хватало достойной музыки. Потому что именно она может меня растормошить, удивить. Когда мы говорим «детский спектакль», не стоит забывать о взрослых!».

Следующие показы спектакля состоятся 11, 12, 28, 29 и 30 декабря.

 

Автор: Петр Савельев
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