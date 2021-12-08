Человек года - 2021: номинация «Культура. Частные проекты»

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, культурная жизнь в Красноярске оказалась насыщенной интересными событиями. Выставки, концерты, фотопроекты, конкурсы и книги.

Эксперты «Делового квартала» отобрали в шорт-лист наиболее значимые и резонансные.

Борис Бородушкин, джазовая лаборатория джазовая лаборатория

Борис Бородушкин — глава и единственный сотрудник концертного агентства «Кипрей Jazzz», которое привозит в Красноярск джазовые коллективы со всего мира. Джазовая лаборатория — это культурно-просветительский проект: открытый концерт-лекция, джем-сессия, где зрители — музыканты, а наставниками выступают известные российские джазовые коллективы. Лаборатория в 2021 году была посвящена импровизации.

Факт: На концерты джазовой лаборатории приезжали музыканты не только из городов края, но и из других регионов: Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областей.

Рената Братчун, экскурсовод, программы интеллектуального туризма экскурсовод, программы интеллектуального туризма

Рената Братчун создает авторские экскурсионные туры. В 2021 году, несмотря на пандемию, география ее маршрутов расширилась от Калининграда до Владивостока. Каждая поездка — это проработанный тур как с точки зрения организации быта и логистики, так и с точки зрения содержания. Экскурсии Ренаты — это не историческая справка, а взгляд с другого ракурса. Например, рассказ о Красноярске XIX века, как его видели иностранцы, прислуга сибирских купцов и их деловые партнеры.

Факт: Тысячной авторской экскурсией по музеям Красноярска стал визит в Музей железной дороги.

Мария Булатова, независимый театр «Вспышка», резиденция «АванПост» независимый театр «Вспышка», резиденция «АванПост»

Театральная лаборатория не только для артистов и режиссеров, но и для представителей других творческих профессий — художников, музыкантов, журналистов, драматургов… Под руководством российских театральных режиссеров «лаборанты» изучают современный театр, его новые формы, выходящие за рамки сцены-коробки, и создают собственные спектакли. По итогам арт-резиденции, которая прошла осенью 2020 года в Литературном музее имени Астафьева, был создан аудиоспектакль-экскурсия «Специфика места»: 15 историй, не связанных с экспозицией музея.

Факт: Спектакль «Специфика места» вошел в программу выставки «Инфоцентр» фестиваля THEATRUM, организованной Институтом театра и фестивалем «Золотая маска», и был показан в Новом Манеже в Москве.

Марина Вишневская, актриса, продюсер, проект ACADEMY от BROADWAY KIDS актриса, продюсер, проект ACADEMY от BROADWAY KIDS

Марина Вишневская стала победителем американского проекта «Broadway Dreams — 2019» и открыла в Красноярске музыкально-театральную лабораторию для детей и подростков 9–16 лет. Вместе с педагогами, хореографами, режиссерами меньше чем за полгода участники проекта создали авторский мюзикл по стандартам бродвейских постановок, которые значительно отличаются от российских традиций музыкального театра. Сейчас стартовал второй сезон проекта.

Факт: Мюзикл ACADEMY — это спектакль о чувствах и эмоциях, который помогает детям и подросткам разобраться в себе. Постановку можно увидеть на сцене ТЮЗа, билеты доступны в том числе и по «Пушкинской карте».

Татьяна Вишневская, фотохудожник фотохудожник

Татьяна Вишневская считает, что фотопортрет — это своего рода интервью с героем съемки, жанр, позволяющий в одном кадре рассказать о человеке самое главное. Она известна своим фотопроектом «Умеющие жить» — о людях, которые живут с диагнозом «рак», перенесли тяжелое лечение, но нашли силы радоваться жизни. Кроме того, она постоянный соавтор фотопроектов «Делового квартала»: это не просто красивые интерьерные и костюмные фотосессии, а проекты, которые помогают раскрыть свое «я». Так, например, герои «Визуализации» нашли параллели в образах французского кино, а в «Четырех стихиях бизнеса» Татьяна Вишневская показала с неожиданной стороны известных красноярских бизнес-леди.

Факт: В 2021 году фотопроект «Умеющие жить» расширился: теперь это еще и портреты людей — авторов различных благотворительных проектов и программ помощи.

Галина Козлова, музей «Николаевская слобода» музей «Николаевская слобода»

Пенсионерка из Николаевки открыла собственный музей района. Экспонаты для него она собирала более 10 лет, сейчас их более 2 тыс., некоторые вещи, возможно, помнят визит царя Николая II, в честь которого и была названа слобода. Галина Козлова собирает старинные вещи, фотографии из семейных альбомов бывших жителей Николаевки — все, что помогает понять, чем жила слобода и как менялась. Музей содержится на пенсию его основательницы и за счет символической платы за вход.

Факт: Музей работает в частном доме по адресу: ул. Бограда, 168, вход по предварительной записи.

Наталья Сипетая, выставочный проект «Настроение эпохи. ХХ век глазами Родченко и Лагранжа» выставочный проект «Настроение эпохи. ХХ век глазами Родченко и Лагранжа»

Александр Родченко — один из основоположников русского авангарда, его работы можно увидеть на крупнейших арт-ярмарках по всему миру, он основатель рекламы и дизайна в СССР. Владимир Лагранж — один из лучших фотохудожников Советского Союза. Вместе они создали портрет целой эпохи — жизни в СССР. Благодаря продюсеру культурных проектов Наталье Сипетой работы выдающихся фотохудожников объединились в цельный проект.

Факт: Галерея Люмьер предоставила работы Лагранжа, а фонд Still Art — фотоопыты Родченко. Выставку в Музейном центре «Площадь Мира» посмотрели более 7 тыс. человек.

Ольга Тубольцева, выпуск книги стихов #любовь_глагол выпуск книги стихов #любовь_глагол

Ольга Тубольцева — известный и востребованный адвокат, однако любителям современной поэзии она известна как талантливый автор стихов. #любовь_глагол — вторая книга красноярского поэта, туда вошли 105 произведений, написанных в 2015–2021 годах. Книга разделена на три блока: драма, любовная лирика и философские произведения.

Факт: Ольга писала стихи с юности, но стеснялась их читать публично. Подруги Тубольцевой записали видео, на котором декламировали стихи поэта, и оно стало популярным в Сети.

Валентина Чигрина, исторический променад «По домам» исторический променад «По домам»

Променад — это что-то среднее между квестом и экскурсией, рассказ об истории города интересным, доступным языком. Озвучивают аудиогид, посвященный домам в центре Красноярска, известные и интересные жители города: актриса Ольга Белоброва, певица Надежда Самкова, шеф-повар Евгений Баранников, священник Алексей Язев и другие. В аудиогид включены истории о строительстве старого Красноярска и рассказы от лица тех, кто в нем жил.

Факт: За лето 2021 года по променаду прогулялись 2500 красноярцев и гостей города.

Наталья Яценко, «Ангелы мира» «Ангелы мира»

Известный арт-проект нашел новое развитие: теперь это не только выставка картин, но и международный поэтический конкурс. Его участники пишут стихи к одной из картин, находящихся в коллекции «Ангелов мира». Сверхзадача конкурса «Поэзия Ангелов мира» — найти каждой картине стихотворное сопровождение.

Факт: В 2021 году на конкурс «Поэзия Ангелов мира» поступило 312 стихотворений из 13 стран мира.

Подготовила Наталья Кобец