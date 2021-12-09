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Красноярские компании набирают сотрудников с помощью цифровых сервисов

Красноярские компании набирают сотрудников с помощью цифровых сервисов
Иллюстрация: Freepik.com

МТС сообщает о трехкратном росте спроса на сервисы digital рекламы и целевых рассылок среди малого и среднего бизнеса в регионе с июня по ноябрь 2021 года по сравнению с прошлым годом.

#БИЗНЕС

Чаще всего красноярские предприниматели используют «МТС Маркетолог»  для увеличения продаж (их доля составляет 30% обращений). В условиях постоянно меняющихся «правил игры» кафе и рестораны, службы доставки, предприятия сферы услуг, ювелирные салоны стремятся донести до своих потенциальных клиентов информацию об условиях работы, акциях и предложениях. Хороший результат демонстрируют и рассылки о сезонных предложениях. Например, в октябре несколько шиномонтажных мастерских таким образом оповестили потенциальных клиентов о том, что пора «переобувать» машину

Вторая по популярности цель, с которой обращаются к цифровому сервису, — поиск сотрудников. Причем это касается как промышленных предприятий, так и сетей общепита. Доля обращений по поводу поиска сотрудников через цифровые сервисы составляет около 25%. Сервис позволяет сделать рассылку на аудиторию конкретного возраста и населенного пункта, обозначив в тексте сообщения требования к кандидату, уровень будущей зарплаты и способ связи.

«МТС-Маркетолог» использовался также для продвижения телеграм-каналов, аккаунтов в социальных сетях. Так, например, количество подписчиков одного из ТГ-каналов органов госвласти за две недели выросло в 4 раза.

«МТС Маркетолог» помогает предпринимателям самостоятельно запускать таргетированную рассылку сообщений и рекламу в интернете. С помощью специальной платформы бизнес может сделать точечную рассылку, опираясь более чем на 200 параметров, среди которых геолокация, пол, возраст и сфера интересов потенциального покупателя. В основе сервиса лежит Big Data МТС, которая позволяет показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Сервисом могут пользоваться абоненты любых операторов.

 

Автор: Петр Савельев
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