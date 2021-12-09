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Номинация «Застройщик» впервые вручена сразу трем победителям

Номинация «Застройщик» впервые вручена сразу трем победителям
Иллюстрация: коллаж ДК

Новый формат квартальной застройки, высотки премиум-класса и жилье на месте промзоны – претендентам на премию «Человек года» в отраслевой номинации было, что представить на суд экспертного жюри.

#НОВОСТИ

Впервые в истории вручения премии «Человек года» у номинации «Застройщик» появился соучредитель. Им стала ГСК «Арбан» - в лице генерального директора Василия Попова компания дважды побеждала в этой номинации. Соучредитель привнес в номинацию актуальные смыслы. Наряду с бизнес-показателями, такими как объемы строительства и финансовые результаты, главным критерием выбора победителя стал вклад номинанта в создание комфортной городской среды.

В тройку лидеров номинации вошли: Александр Коропачинский, «СМ.СИТИ»; Камо Мурадян, «Сибагропромстрой»; Алексей Петров, специализированный застройщик «Этажи».

Для объявления победителя на сцену поднялся Василий Попов и огласил революционное решение. Впервые за историю премии победителями номинации были признаны сразу три человека. С просьбой расширить количество победителей к организаторам обратились эксперты, объяснив это тем, что в строительной отрасли Красноярска слишком много настоящих лидеров, много интересных и разных проектов.

Каждому из застройщиков победа присуждена с акцентом на персональный вклад компании в формирование комфортной городской среды.

Александр Коропачинский, «СМ.СИТИ» награжден за верность бренду; Камо Мурадян, «Сибагропромстрой» - за успешный поиск фирменных решений в сегменте жилья комфорт-класса; Алексей Петров, «Этажи» - за смелость внедрения элементов комфорт-класса в строительстве эконом-жилья.

 

Автор: Петр Савельев
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