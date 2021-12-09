Вклад в будущее - определен победитель номинации «Детские пространства развития»
Премия «Человек года» не в первый раз отмечает бизнесы, так или иначе ориентированные на подрастающее поколение. Однако в этом году фокус сделан на пространства развития для детей и подростков.
Учредителем номинации выступили центр семейного отдыха «Троя парк» и «Юкка GREEN парк» в лице руководителя Марины Корольковой. Цель номинации — поддержать бизнес, чья миссия — вклад в подрастающее поколение. При всей ее неоспоримой важности именно такие бизнес-проекты испытывали сильнейшие ограничения, вплоть до запрета работы, в связи с пандемией коронавируса.
В тройку лидеров номинации вошли:
- Елена Бедрина, «Этти Дети»;
- Светлана Демешонок, «Чуткие чтения»;
- Павел Лаврентьев, проект «Умный Красноярск».
Победителя в номинации «Детские пространства развития» объявила ее учредитель. Марина Королькова назвала имя основателя и руководителя театра «Этти Дети» - заслуженного педагога РФ Елены Бедриной.
«Этти Дети» - детский театр современного искусства, который работает в Красноярске с 2007 года. Арт-пространство призвано дать каждому ребенку возможность проявить себя как личность, научиться правильно говорить, петь, танцевать. Ежегодно театр «Этти Дети» выпускает несколько спектаклей – постановки идут на театральных площадках, а также становятся участниками и победителями региональных и федеральных творческих конкурсов.