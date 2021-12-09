Вклад в будущее - определен победитель номинации «Детские пространства развития»

Иллюстрация: коллаж ДК

Премия «Человек года» не в первый раз отмечает бизнесы, так или иначе ориентированные на подрастающее поколение. Однако в этом году фокус сделан на пространства развития для детей и подростков.