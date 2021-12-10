Арбан: градостроительство впечатлений

Дело, в которое люди вкладывают всю свою любовь, энергию и страсть, подобно камню, брошенному в воду. Круги от него расходятся далеко, захватывая пространства городов, увлекая и вовлекая людей.

Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан»

По словам Ирины Одинец, миссия ГСК «Арбан» во многом оформилась и реализовалась из желания выйти за привычные рамки функционала застройщика.

— В определенный момент компании стало тесно в пределах бизнесовых параметров, и мы наделили свои проекты сверхзадачами, благодаря чему компания стала развиваться квантовыми скачками, люди получили новую городскую среду, а Красноярск — пространства-магниты, — рассказывает топ-менеджер компании.

В какой момент вы переупаковали смыслы компании и произошел переход от застройки к созданию градостроительства впечатлений?

— Уже в начале пути мы не хотели «делать как все». Понимание того, что людям нужно намного больше, чем просто квадратные метры за железной дверью, возникло, конечно же, не сегодня. Более того, с каждым годом запрос на градостроительство впечатлений, генерацию среды, создание атмосферы счастливой жизни только растет. Он удовлетворяется за счет применения разнообразной линейки элементов комфорта и благоустройства. Плюс пятый элемент — таргетирование аудитории по ценностям. Мы создаем жилые комплексы, которые априори привлекают определенных людей. Так создается комьюнити «Арбан». Когда мы только начинали практиковать элементы градостроительства впечатлений, нам задавали один и тот же вопрос в разных вариациях: «Зачем вы это делаете, квартиры и так хорошо продаются? Достаточно просто аккуратно и качественно построить многоэтажку». Но мы смотрели в будущее. И видели: тренд будет набирать силу и надо «возглавить движение».

Началось все с «Коломенских высоток». Красивый, уникальный для Красноярска тех лет жилой комплекс, с квартирами, как в сталинках. Команда «Арбан» сразу же решила, что сделает красивый благоустроенный двор. Но еще на этапе проектирования стало понятно: чего-то не хватает. Нужна была какая-то изюминка. Фишкой проекта стал фонтан. Разумеется, он не являлся обязательной частью благоустройства. Как не являются ею ландшафтный дизайн двора в Scandis, или искусственное озеро в Scandis Ozero, или «Бульвар цветов» в Покровке… Но без них это были бы уже не жилые комп-лексы «Арбан». Сейчас, сравнивая тот фонтан и, например, «Бульвар цветов», мы понимаем, какой огромный путь прошла компания. Мы начали с элементов, а сегодня создаем жилые комплексы, которые получают «градостроительный Оскар» именно за уровень комфорта и смелость творчества в благоустройстве среды, дарим городу общественные пространства, которые привлекают, магнитят горожан.

Раз уж вы упомянули, как возникла идея создания общественных пространств?

— Это та точка пути, к которой мы закономерно пришли, следуя своей траектории развития. Сначала мы делали красивые и удобные квартиры. Наработав этот навык, перешли к градостроительству впечатлений в рамках проектирования и благоустройства комьюнити-пространств внутри домов и дворовых локаций. Сложился своеобразный локационный маркетинг «Арбан». Прежде чем предложить те или иные фишки обустройства, мы изучали запросы аудитории, буквально заглядывали в души людей, считывая сокровенные желания и мечты. Сейчас пришло время выйти в город. Мы созрели, наши круги по воде стали большими. Первый общегородской проект на этом поприще — бульвар-променад возле ЖК «Бульвар цветов» в Покровке. Он в целом является частью нашей концепции реновации жилого района — участия в перемене участи: из спальника в район комфортной, семейной жизни. Участок, который отдан под общественное пространство, входит в строительную площадку. Его вполне можно было застроить домами. Но мы решили создать место отдыха для жильцов всего района. Разработали проект: с цветами, освещением, общепитом и прочим. Сумма инвестиций составила около 100 млн. Честно говоря, просчитав проект, подумали: генеральный директор не пойдет на такие глобальные вложения в бульвар-променад. Но все-таки показали. Василий Попов посмотрел и решил: «А давайте сделаем!» И мы делаем! Приступив к работам, поняли, что рядом еще есть пространство, которое нужно облагораживать — без этого не выйдет. Решили сделать там спортивное активити-пространство с элементами скейт-парка. Сдадим в 2023 году. Еще одно общественное пространство — будущий сквер на Молокова — расположится в самом центре Взлетки, рядом со строящимся микрорайоном Scandis Ozero. Это самый масштабный проект компании в области создания комфортной городской среды. Площадь территории — чуть больше 12 тыс. кв. м, ширина сквера — 50 м, длина — более 245 м. Современное общественное пространство на Взлетке будет построено на средства нашей компании, несмотря на то что эта земля принадлежит городу. Планируем завершить строительство в 2024 году. В этом году нам предложили включиться в благоустройство аллеи на улице Краснодарской. Там уже идут работы, и это место станет еще одним любимым местом отдыха жителей Советского района.

С каждым проектом «Арбан» все выше и выше поднимает планку. Такое впечатление, что вы хотите прыгнуть выше головы, ставите трансцендентные цели. Насколько ваше стремление к совершенствованию отзывается у аудитории?

— Сначала проект нужно «продать» внутри самой компании. К счастью, стремление делать больше и лучше разделяют все сотрудники команды «Арбан» — от руководства до менеджеров по продажам. Это тоже случилось не сразу. Помню, когда мы в первый раз принесли нашим инженерам план благоустройства Scandis, они были в шоке: «Как мы это будем делать?! Зачем вы это придумали?!» Но втянулись. С озером было так же. Нас тогда постоянно спрашивали: «Ну зачем?! И так все продастся!» Да, продастся. Но после того как ты видишь восторг в глазах покупателей квартир в твоих районах, слышишь слова благодарности за проделанную работу, без этого уже не можешь. Человеку же крайне важно ощущать причастность к чему-то большему, чем он сам (и это точно не зарплата), а для этого цели нужно ставить завышенные, а может, даже труднодостижимые.

Результат такого подхода налицо. Взять хоть парковку у БЦ «Баланс». Обычно такие проекты реализуются в течение года. Мы же ее построили всего за 100 дней — в июне здесь еще ничего не было, а теперь, 1 декабря, мы ее открываем. А ведь можно было и не строить так быстро, все бы поняли. Но себя-то как удержать?

Планируете строить еще и объекты социальной инфраструктуры?

— Мы пришли к тому, что готовы выйти не только за границы наших кварталов, но и за пределы основной деятельности. В каждом нашем ЖК ряд помещений на первом этаже отведен под дошкольные образовательные учреждения. В свое время нам пришлось это делать, поскольку по градостроительным нормам жильцы должны быть обеспечены определенным количеством мест в подобных учреждениях. Но не всем везет иметь под боком муниципальный детсад. И мы начали проектировать помещения под них, искать операторов и заводить их. И вот теперь мы готовы замахнуться на школу. Сейчас ищем площадку под нее, и с этим есть некоторые сложности, но найдем. Так вот, когда мы ее построим, то планируем создать отдельную компанию с образовательной лицензией. В результате в Красноярске появится первая частная школа в полном смысле этого слова. Затем появится и детский сад — как часть единого образовательного проекта. Дети будут воспитываться в одном образовательном комплексе с 3 до 17 лет.

Получается, что круги от нашей деятельности расходятся по городу все шире. Да, может быть, чем дальше они разойдутся, тем меньше их будут ассоциировать с нами, но мы и не стремимся таким образом заявлять о себе. Это квантовый, мегаэффективный способ самореализации. Нам постоянно становится тесно в тех вызовах и задачах, которые ставит перед нами рынок. Мы предпочитаем прыгать выше головы.

Евгений Волошинский