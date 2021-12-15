Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.12
73,46
82,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Goldman Group наградили за экологичность

Goldman Group наградили за экологичность
Иллюстрация: goldmangroup.ru

Проект вторичного использования отходов, представленный компанией на форуме «Лучшее для России», признали самым перспективным лучшим среди всех участников.

#НОВОСТИ
Технология безотходного производства, удостоенная премии, была внедрена в холдинге с момента основания собственного животноводческого объекта. Со свинокомплексом была построена мощная биогазовая станция, аналогов которой до сих пор нет в России. За основу была взят итальянский проект компании Evoteck. Совместно с красноярскими специалистами технология была адаптирована под неустойчивые климатические условия Сибири. Специально по заказу холдинга ученые аграрного университета вывели штамм метанобразующих бактерий, жизнестойких при низких температурах.
 
Goldman Group наградили за экологичность 1
 
Эту БГУ (биогазовая установка) называют всеядной. Агрегат переваривает все виды отходов, превращая их в три разные субстанции, одна из которых бесценный газ. Ресурс помогает отапливать свинокомплекс и мясокомбинат. Таким образом, предприятие получает энергию из возобновляемых источников, что, кстати подтверждено «зеленым» сертификатом Renewable Energy Certificates, или REC. 
 
Это позволяет не только поддерживать экологию, но также экономить средства, повышать доход и масштабировать производство, что в результате дает позитивную динамику развития не только самого предприятия, но и российского агропромышленного комплекса в целом.
 
Goldman Group активно следует принципам устойчивого развития в экологической, социальной и экономических сферах. В 2021 году управляющая компания холдинга начала процесс получения ESG рейтинга — положительное решение о присвоении ожидается уже к осени 2022 года.
 
Внедряя передовые технологии несколько лет назад, холдинг заглянул в будущее и оказался на экологической волне до того, как это стало мейнстримом. Сегодня компания в тренде и продолжает значиться в списке передовиков АПК, задавая курс на развитие отрасли.
Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-хВ Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-х
  • Новый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в КрасноярскеНовый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в Красноярске
  • Председатель Молсовета Таймыра умер от отека Квинке в самолетеПредседатель Молсовета Таймыра умер от отека Квинке в самолете
  • Главбух перевела дочери 1 млн рублей в Красноярском краеГлавбух перевела дочери 1 млн рублей в Красноярском крае
  • К Красноярской технологической долине присоединился новый резидентК Красноярской технологической долине присоединился новый резидент
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.