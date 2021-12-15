Goldman Group наградили за экологичность

Проект вторичного использования отходов, представленный компанией на форуме «Лучшее для России», признали самым перспективным лучшим среди всех участников.

Технология безотходного производства, удостоенная премии, была внедрена в холдинге с момента основания собственного животноводческого объекта. Со свинокомплексом была построена мощная биогазовая станция, аналогов которой до сих пор нет в России. За основу была взят итальянский проект компании Evoteck. Совместно с красноярскими специалистами технология была адаптирована под неустойчивые климатические условия Сибири. Специально по заказу холдинга ученые аграрного университета вывели штамм метанобразующих бактерий, жизнестойких при низких температурах.

Эту БГУ (биогазовая установка) называют всеядной. Агрегат переваривает все виды отходов, превращая их в три разные субстанции, одна из которых бесценный газ. Ресурс помогает отапливать свинокомплекс и мясокомбинат. Таким образом, предприятие получает энергию из возобновляемых источников, что, кстати подтверждено «зеленым» сертификатом Renewable Energy Certificates, или REC.

Это позволяет не только поддерживать экологию, но также экономить средства, повышать доход и масштабировать производство, что в результате дает позитивную динамику развития не только самого предприятия, но и российского агропромышленного комплекса в целом.

Goldman Group активно следует принципам устойчивого развития в экологической, социальной и экономических сферах. В 2021 году управляющая компания холдинга начала процесс получения ESG рейтинга — положительное решение о присвоении ожидается уже к осени 2022 года.

Внедряя передовые технологии несколько лет назад, холдинг заглянул в будущее и оказался на экологической волне до того, как это стало мейнстримом. Сегодня компания в тренде и продолжает значиться в списке передовиков АПК, задавая курс на развитие отрасли.