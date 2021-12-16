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Банк «Левобережный» начал подключать «СБП эквайринг»

Банк «Левобережный» начал подключать «СБП эквайринг»
Иллюстрация: банк «Левобережный»

Торгово-сервисные предприятия могут воспользоваться услугой для приема безналичных платежей по QR-коду, без подключения терминала. Новый сервис быстрее и дешевле классического эквайринга.

#НОВОСТИ

Основные преимущества сервиса оплаты по Системе быстрых платежей (СБП):

  • фиксированная комиссия – 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности компании;
  • мгновенное зачисление на расчетный счет;
  • отсутствие затрат на терминалы и оборудование.

Минимальная комиссия 0,4% берется с предприятий, которые реализуют товары повседневного спроса, лекарства, оказывают транспортные, медицинские, образовательные и страховые услуги и пр. Полный список льготных категорий можно посмотреть на сайте СБП.

Схема оплаты по QR-коду проста. Покупатель сканирует в мобильном приложении код, который вы разместите на своем сайте или в кассовой зоне либо выведете на экран смартфона/планшета, и рассчитывается за покупку. Контролировать поступление средств на счет вы можете в ОНЛАЙН-офисе.

Подключить «СБП эквайринг» могут юридические лица и ИП, имеющие расчетный счет в Банке «Левобережный». Для этого оставьте заявку на сайте или в офисах банка. После подписания договора вы сможете принимать платежи по QR-коду. Получить подробную консультацию можно в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 и у специалистов в офисе по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60.

 

Автор: Александр Вознесенский
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