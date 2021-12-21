ФНС решила отказаться от деклараций 3-НДФЛ. Какие последствия нас ожидают?

Глобальная цифровизация меняет все сферы нашей жизни и не обошла стороной подачу деклараций физическими лицами. ФНС заявила, что декларации в ближайшем будущем ей будут не нужны.

Елена Герасименко, «БухгалТерра»

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Этому есть причина: в год налоговая служба обрабатывает их около 14 миллионов, что для системы очень большая нагрузка. Автоматизация позволит экономить бюджетные деньги, поскольку будет уходить меньше ресурсов на проверку.

А если учесть и тех налогоплательщиков, которые стоят в очередях, чтобы сдать бумажные налоговые декларации, то такие новации - плюс для обеих сторон. Удобно, ведь не нужно помнить о сроках и бежать к бухгалтеру. Думаю, штрафы за несвоевременную подачу тоже отменят.

Однако отказ от деклараций возможен только при полном доступе ФНС к сведениям о доходах граждан. Причем они должны быть получены не от самих налогоплательщиков, а от поставщиков. И если одни операции прозрачны для контролирующих органов, например, продажа недвижимости, то выигрыши в лотерею или приходы из-за границы автоматически в базу данных налоговой не подгружаются. Пока.

Что будет с вычетами?

Налоговые вычеты по НДФЛ носят не обязательный характер, а заявительный, т.к. их считают льготами. ⠀И если банки довольно просто обязать предоставлять информацию по инвестиционному вычету, то с лечебными, образовательными и прочими организациями по социальному вычету будет сложнее. Сейчас налогоплательщик старается собрать бумаги для получения вычета максимально быстро, ведь ответственность лежит на нем, и он заинтересован. А как эти данные будут подавать сторонние организации - уже вопрос.

К слову, эксперты считают, что отказ от деклараций 3-НДФЛ даже ускорит вычеты за счет сокращения ошибок, которые часто допускают граждане.

Очевидно, чтобы отменить декларации, нужна единая электронная база данных и, думаю, это и будет реализовано совсем скоро. Но что меня настораживает, так это полный отказ от конфиденциальности, абсолютная прозрачность доходов и расходов, доступ налоговой службы к базам данным без ограничения.