Инвестиции в Красноярск: городской «кошелек» вырастет почти на 16 млрд рублей

мэр города Красноярска

Пройдемся по основным парамет-рам городской казны. Впервые в истории Красноярска бюджет по доходам на предстоящий год превысит планку в 40 млрд рублей. По-прежнему сверхважными останутся задачи по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и снижению долговой нагрузки на бюджет города.

— За последние четыре года стартовые параметры нашего городского «кошелька» приросли почти на 16 млрд рублей. Напомню, что в 2017 году доходы составляли всего 24,8 млрд рублей, — отмечает мэр Сергей Ерёмин. — За последние четыре года стартовые параметры нашего городского «кошелька» приросли почти на 16 млрд рублей. Напомню, что в 2017 году доходы составляли всего 24,8 млрд рублей, — отмечает мэр Сергей Ерёмин.

Помимо работы над увеличением параметров бюджета важнейшее направление — кредитная история города. В 2017 году доля муниципального долга в собственных доходах составляла 87,6 %. В начале 2021 года Красноярск впервые за десятилетнюю историю перешагнул психологическую планку в 50 % долга. И мы планируем эту тенденцию сохранить. В 2022 году доля долга не должна превышать 40 %. Помимо работы над увеличением параметров бюджета важнейшее направление — кредитная история города. В 2017 году доля муниципального долга в собственных доходах составляла 87,6 %. В начале 2021 года Красноярск впервые за десятилетнюю историю перешагнул психологическую планку в 50 % долга. И мы планируем эту тенденцию сохранить. В 2022 году доля долга не должна превышать 40 %.

Новацией в работе по уменьшению долговой нагрузки стало использование механизма муниципальных облигаций.

— В стране очень мало городов, осуществляющих эмиссию муниципальных ценных бумаг. Так вот Красноярск стал первым муниципальным образованием, разместившим облигации на Московской бирже в 2020 году. Проведенная работа позволяет нам вплоть до 2025 года иметь в структуре долга заемные средства по весьма приемлемой стоимости — 6,25 % годовых. К слову, ключевая ставка ЦБ РФ сегодня уже 8,5 % годовых, — подчеркнул Сергей Ерёмин.

Говоря о бюджете на будущий год, стоит отметить, что его расходы планируется ориентировать на национальные проекты: «Демография», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура».

Какими же будут ключевые направления развития города в 2022 году?

Как и прежде, существенное финансирование будет направлено на строительство новых школ. Начнется возведение двух школ: в 3-м микрорайоне Солнечного и в микрорайоне «Метростроитель». Будет достроена школа на 1550 мест в микрорайоне Бугач. Планируется завершить реконструкцию школы № 36 и начать работы по реконструкции школы № 47. Из крупных объектов по устранению аварийности зданий общеобразовательных учреждений — снос и возведение нового модульного здания школы № 50 в Ленинском районе. Как и прежде, существенное финансирование будет направлено на строительство новых школ. Начнется возведение двух школ: в 3-м микрорайоне Солнечного и в микрорайоне «Метростроитель». Будет достроена школа на 1550 мест в микрорайоне Бугач. Планируется завершить реконструкцию школы № 36 и начать работы по реконструкции школы № 47. Из крупных объектов по устранению аварийности зданий общеобразовательных учреждений — снос и возведение нового модульного здания школы № 50 в Ленинском районе.

Также приоритетным направлением является развитие инфраструктуры дошкольного образования. Преду-смотрено строительство двух детских садов (Академгородок, жилой район «Медицинский городок»). Также закладываются средства на проектирование еще трех учреждений для дошколят в 6-м микрорайоне Покровский, дополнительный корпус детсада № 231 по ул. Красной Армии и в 4-м микрорайоне жилого района Бугач. Также приоритетным направлением является развитие инфраструктуры дошкольного образования. Преду-смотрено строительство двух детских садов (Академгородок, жилой район «Медицинский городок»). Также закладываются средства на проектирование еще трех учреждений для дошколят в 6-м микрорайоне Покровский, дополнительный корпус детсада № 231 по ул. Красной Армии и в 4-м микрорайоне жилого района Бугач.

Кроме того, бюджетом предусмотрены средства на капитальный ремонт восьми школ и семи детских садов.

Требует финансового обеспечения и дорожная инфраструктура Красноярска. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог затронет четыре объекта: ул. Красной Армии с прилегающими к ней улицами, ул. Пограничников, ул. Маерчака и ул. Абытаевскую. Что касается строительства и реконструкции, то в плане 15 дорожных объектов, в их числе пешеходный переход через ул. Калинина и автомобильная дорога к новой школе в микрорайоне Бугач, транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори», новая дорога в микрорайоне «Преображенский», переезд через Северное шоссе и другие. Требует финансового обеспечения и дорожная инфраструктура Красноярска. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог затронет четыре объекта: ул. Красной Армии с прилегающими к ней улицами, ул. Пограничников, ул. Маерчака и ул. Абытаевскую. Что касается строительства и реконструкции, то в плане 15 дорожных объектов, в их числе пешеходный переход через ул. Калинина и автомобильная дорога к новой школе в микрорайоне Бугач, транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори», новая дорога в микрорайоне «Преображенский», переезд через Северное шоссе и другие.

Создание парков, скверов и общественных пространств стало философией развития Красноярска. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено восемь общественных пространств, в том числе сразу три набережные: в Ленинском районе — за парком им. 1 Мая, в Советском районе — вдоль проспекта Ульяновского и в Центральном районе — очередной участок набережной Качи (от ул. Вейнбаума до Стрелки). Помимо этого планируется реализовать первый этап создания сквера на месте бывшего рынка «Казачий», благоустроить проспект им. газеты «Красноярский рабочий», бульвар по ул. Краснодарской и парк Центра технического проектирования в микрорайоне Водники. Также бюджетом предусмотрена разработка проектов для дальнейшего развития о. Татышев и усовершенствование системы его энергоснабжения. Создание парков, скверов и общественных пространств стало философией развития Красноярска. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено восемь общественных пространств, в том числе сразу три набережные: в Ленинском районе — за парком им. 1 Мая, в Советском районе — вдоль проспекта Ульяновского и в Центральном районе — очередной участок набережной Качи (от ул. Вейнбаума до Стрелки). Помимо этого планируется реализовать первый этап создания сквера на месте бывшего рынка «Казачий», благоустроить проспект им. газеты «Красноярский рабочий», бульвар по ул. Краснодарской и парк Центра технического проектирования в микрорайоне Водники. Также бюджетом предусмотрена разработка проектов для дальнейшего развития о. Татышев и усовершенствование системы его энергоснабжения.

Ежегодно увеличивается объем средств на благоустройство дворов и дворовых проездов. В плане ремонт 36 дворов и 88 межквартальных проездов. Как отметил глава города, с учетом традиционной экономии средств по результатам торгов будут благоустроены дополнительные объекты, а количество обновленных межквартальных проездов по итогам 2022 года может стать рекордным. Ежегодно увеличивается объем средств на благоустройство дворов и дворовых проездов. В плане ремонт 36 дворов и 88 межквартальных проездов. Как отметил глава города, с учетом традиционной экономии средств по результатам торгов будут благоустроены дополнительные объекты, а количество обновленных межквартальных проездов по итогам 2022 года может стать рекордным.

По поручению мэра особое внимание уделено статье расходов на поддержку инициатив жителей. Так, в следующем году будет проведен традиционный конкурс «Самый благоустроенный район». В рамках конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» будет поддержано 100 проектов жителей. Кроме того, средства будут направлены на девять инициативных проектов горожан по благоустройству. По поручению мэра особое внимание уделено статье расходов на поддержку инициатив жителей. Так, в следующем году будет проведен традиционный конкурс «Самый благоустроенный район». В рамках конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» будет поддержано 100 проектов жителей. Кроме того, средства будут направлены на девять инициативных проектов горожан по благоустройству.