Новогодние туры: куда поедут на каникулы красноярцы

Продажа новогодних туров в Красноярске идет полным ходом и уже довольно трудно найти бюджетный вариант. Топ-5 самых популярных направлений с прямыми рейсами.

Египет. Бюджетное море

На первое место неожиданно вышел Египет. Впрочем, это объяснимо. Интересная экскурсионная программа и возможность купаться в Красном море — температура воды до +25 градусов даже в январе. Для въезда нужны прививка или ПЦР-тест. Стоимость бюджетная — от 50 тыс. рублей за путевку в отель 3*. Да, это не турецкие три звезды, а нечто другое, но если очень хочется лета зимой, то можно рискнуть.

Доминикана. Свобода от ковида

На втором месте оказалась Доминикана. Стоимость уже значительно выше — от 150 тыс. рублей на двоих в отеле 4* по системе «все включено». Во-многом привлекательность Доминиканы объяснима отсутствием обязательного вакцинирования и даже предъявления ПЦР-теста.

Арабские Эмираты. Можем себе позволить

Третье место туроператоры отдают Арабским Эмиратам. Путевка без питания стоит 100 тыс. рублей. Нужен либо тест, либо вакцинация.

Турция. Ван лав

Европа нынче представлена только Турцией. Но и туда красноярцы едут с энтузиазмом. Купаться зимой на Анталийском побережье могут только моржи, но многие отели предлагают подогреваемые бассейны с морской водой. Стоимость путевок стартует от 120 тыс. рублей на двоих по системе «все включено».

Внутри России и СНГ. Широка страна моя родная

Также красноярцы с удовольствием планируют каникулы в Сочи и Абхазии. В топе такие направления новогодние Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград. Появился спрос на туры в Армению. В Сибири популярностью пользуются Байкал и Шерегеш.