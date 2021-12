Музыкальный театр обещает красноярцам: «Всё сбудется!»

Красноярский музыкальный театр приглашает зрителей провести первые дни нового года вместе. Только пять дней – 3, 4, 5, 8 и 9 января – на сцене покажут премьеру новогоднего концерта – «Всё сбудется!».

В эти уютные снежные вечера гости театра встретятся с любимыми героями и новогодними персонажами, насладятся жемчужинами классического наследия, шедеврами мирового мюзикла и хитами эстрадной музыки. Их ждёт полное погружение в атмосферу праздника, радости и волшебства, которое подарят солисты – Александр Белопашинцев, Вероника Возжикова, Михаил Дубовцев, Леонид Забоев, Надежда Кармаева, заслуженные артистки России Светлана Кольянова и Валентина Литвина; Полина Красноярова, Юлия Погодаева, заслуженный работник культуры Красноярского края Мария Селивёрстова, Станислав Сикирин и многие другие, а также артисты хора, балета и оркестра. Поклонников Самого Музыкального ожидает сюрприз – впервые на сцену театра выйдет молодой солист Сергей Тоцкий.

В программе концерта: «Новогодний секрет» Алексея Ольханского, «Любовь побеждает все» Максима Фадеева, «А снег идет…» Андрея Эшпая, «Эй, друг любезный!» Имрэ Кальмана, «Поцелуй» Луиджи Ардити, «Fly Me to the Moon» Барта Ховарда, «Жжёнка» из оперетты «Холопка» Николая Стрельникова и другие композиции.

Билеты на сайте и в кассе театра.