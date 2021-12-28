Сергей Каунов: Строительные компании ведут борьбу за внимание потребителя

Проекты компании «Ментал-Плюс» вошли в отраслевой шорт-лист премии «Человек года», и мы беседуем с ее генеральным директором Сергеем Кауновым.

«Ментал» — это производное от слова «менталитет». В моем понимании означает миссию компании в поиске оптимальных решений за короткие сроки», — рассказывает Сергей Каунов.

В свое время я увлекался ТРИЗ — теорией решения изобретательских задач, и это нашло свое воплощение в деятельности компании. Как ни крути, а мысль является самой важной движущей силой человеческой цивилизации с доисторических времен. А мысль, направленная на поиск простых, но не очевидных на первый взгляд решений, мощнее в разы, — отмечает Серей Каунов.

Уют как конкурентное преимущество

Компания уже 20 лет на строительном рынке, причем начинали вы не с жилой застройки.

— Первым большим самостоятельным проектом был торговый комплекс на Кецховели. После этого мы построили целый ряд объектов, среди них «Махаон» (10 тыс. кв. м), «Кристалл» (6 тыс. кв. м) и БЦ «Капитал» (11 тыс. кв. м). Однажды коллеги нашли новую площадку и предложили построить там жилье. Подумали: почему бы и нет, жилье так жилье! Провели фокус-группу по неймингу нового проекта. С большим отрывом победил «Уютный дом». В этом названии было естественное желание людей улучшить место, в котором они живут. Поэтому уже тогда мы решили, что нашими конкурентными преимуществами станут работа с интерьерными и экстерьерными решениями, планировки, дизайн входной группы. Вовсю применяли элементы «умного дома». Например, повышали планку энергоэффективности дома, чтобы снизить эксплуатационные издержки строения. Сейчас, к примеру, закладываем зарядные каскады для электромобилей во дворах и подземных гаражах.

Какой проект вы считаете флагманским для компании сегодня?

— Это «Уютный дом» на Дудинской. Особенность ЖК в том, что все пять высоток объединены торговой галерей разнообразного функционала: в перспективе здесь может появиться спортзал, фудкорт, детсад, спа, кинотеатр и магазин — общая площадь более 8 тыс. «квадратов». Сами дома отличаются улучшенной отделкой общественных зон — это не полусумрачный типовой подъезд, а парадная входная группа с современным дизайном, зеркалами и интерьерными фишками. В Красноярске мы одни из первых подхватили тренд на дизайнерские лифтовые холлы.

Самое основное в любом объекте, каким бы он ни был — это местонахождение. Локация определяет, нужен там дом или нет. Улица Дудинская на тот момент вообще была промзоной, и строительство там жилого объекта было неочевидным решением. Мы проанализировали плюсы: очень удобное месторасположение, хороший вид на город, Енисей и ипподром, а рядом, кроме старого жилого фонда на Аэровокзальной, нового жилья нет. При этом в шаговой доступности развитая инфраструктура: школа, детсады. Уверен, строительство нашего комплекса придаст новый импульс развития этому району.

Сказали «Йес!» апарт-отелям

«Ментал-Плюс» в Красноярске является лидером в таком новом направлении, как строительство апартаментов. Почему вы решили пойти в эту сторону?

— Все началось с земельного участка, который требовал освоения. Улица Партизана Железняка, первая линия, удобный выезд в центр и на Октябрьский мост. Перед нами встала дилемма: офисное здание, жилой комплекс или апартаменты? На тот момент практики запуска апарт-отелей в Красноярске не было. Посмотрели, как это делается в Москве и Санкт-Петербурге… Постепенно стала вырисовываться концепция. И тут специалисты маркетингового агентства, с которым мы сотрудничали, сообщают, что они как раз занимаются подобным заказом — сетью апарт-отелей YE’S в Москве. Мы показали наши наметки и выяснили, что наш концепт на 90 % соответствует уже готовому и успешно запущенному проекту. «Действительно «Йес!» — воскликнули мы. Сделали статистику по гостиничному бизнесу Красноярска, обсчитали востребованность, емкость рынка, включая «квартиры посуточно» и хостелы. Все указывало на то, что направление крайне интересное. Так появился первый в Красноярске апарт-отель «Парк Сити». На протяжении трех лет все инвесторы, которые вложились в апартаменты, имеют стабильный доход без лишних хлопот. Все дела ведет управляющая компания, собственник получает оплату раз в месяц, не зная забот. Открытие апарт-отеля совпало с Универсиадой, и номера сразу стали очень востребованы. Даже в пандемию никакой просадки по загрузке не произошло. Поскольку Красноярск является перевалочной базой освоения Севера, пандемия создала запрос на обсервацию: вахтовики обязаны самоизолироваться на две недели до поездки на место дисклокации, а также по возвращении.

В апартаментах «Парк Сити» цены достаточно демократичные, на 20–30 % ниже, чем в таком отеле, как «Амакс» 3*, при соответствующем уровне сервиса: уборка в номерах, внизу на двух этажах — супермаркет, ресторан, сервис релакса и ухода за собой и прочее. Неоспоримый плюс — это кухонная зона в каждом номере.

Теперь, изучив емкость рынка и понимая механизм работы, строим второй проект — «Золотое сечение». Это тоже апарт-отель, но уже классом выше. Он будет расположен рядом со зданием администрации Советского района на месте снесенного планетария. Там будут представлены номера категорий «бизнес», «дизайн» и «люкс» — последние в нашем городе дефицит. «Люкс», по сути, двухкомнатный номер площадью 57 кв. м с панорамными угловыми окнами. Если «Парк Сити» можно сравнить с трехзвездочным отелем, то «Золотое сечение» будет 4+.

Новый виток

Строительство, пожалуй, одна из немногих отраслей, которой пандемия пошла на пользу. Вы с этим согласны?

— Положительным фактором, подстегнувшим спрос на рынке, оказалась льготная ипотека, которую президент объявил буквально через несколько недель после введения локдауна. Думаю, многие знают, что строительство является третьей по величине строкой в российской экономике, а учитывая мультипликативный эффект, и того больше. Тем не менее рост цен на новостройки подстегнул рост цен на строительные и сопутствующие материалы. Это вызывает определенные проблемы: приходится увязывать рост сметы, отрабатывать с подрядчиками и поставщиками, а также с банками, которые осуществляют сейчас финансирование и контроль. Но в целом отрасль находится на подъеме. Есть спрос, есть растущие запросы горожан к качественному жилью, что заставляет нас искать новые решения и ставить перед собой интересные задачи.

Как в целом отразился на вашей компании переход на эскроу-счета, которые вы упомянули?

— Отмечу, что переход на эскроу-модель проектного финансирования строительства осуществлялся постепенно. Мы посещали мероприятия, которые организовывало Министерство строительства России в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. Строительные компании, прошедшие через сито разрешительных документов, на мой взгляд, поднялись на новый уровень в своей работе. Сейчас усиливается конкуренция за качество проектов, за внедрение инноваций — идет серьезная борьба за внимание потребителя.

Когда работы становится все больше, ставишь перед собой и командой сверхзадачи, актуален вопрос восстановления ресурсов. Как вы с этим справляетесь? Лично и говоря о компании в целом?

— С выгоранием на работе борюсь с помощью физкультуры. На регулярной основе занимаюсь бегом, плаванием, хожу на Столбы. Один из наших партнеров организовал любительский футбольный клуб «Старт», который проводит регулярные круг-логодичные турниры. В клубе несколько команд, куда входят люди различного возраста — от мальчишек до ветеранов спорта. Футбол — это всегда зрелищно и эмоционально. Тренировки, соревнования, турниры… Начиналось все как ветеранский клуб, а в итоге разрослось практически до народного движения. Был случай, когда пришла на турнир дворовая команда и начала быстро двигаться вверх по таблице. Мы все недоумевали, как такое вообще может быть. Компания поддерживает работу тренеров, занимающихся с детьми, для которых занятия бесплатны. Иногда сами с сотрудниками участвуем в турнирах, это дает заряд энергии на многие месяцы.

ГК «МЕНТАЛ-ПЛЮС»

БЦ «КАПИТАЛ», ул. Молокова, 37а, 14-й этаж

Отдел продаж: 8 (391) 219-17-16

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