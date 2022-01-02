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Центр «Мой бизнес»: главное — смотреть на шаг вперед

Центр «Мой бизнес»: главное — смотреть на шаг вперед
Иллюстрация: коллаж ДК

Сложно ли помогать развивать бизнес-среду и одновременно полностью перестроить свою работу? В уходящем году Центр «Мой бизнес» справился и с тем, и с другим.

#МНЕНИЯ
С каким результатом вступает центр поддержки предпринимательства в следующий год, «ДК» рассказал его руководитель Александр Граматунов.
 
Отметим, что бизнес-сообщество оценило работу центра высоко: Александр Граматунов стал обладателем премии «Человек года» в номинации «Банкир года».
 
— Агентство развития бизнеса как институт существовало в крае более 10 лет, с 2019 система поддержки предпринимательства в крае начала реформироваться и реорганизовываться. В результате АРБ стало Центром «Мой бизнес», а в составе правительства края был создан отдельный орган: Агентство развития малого и среднего предпринимательства.
 
— В 2021 году мы оказали помощь более чем 5,5 тыс. предпринимателей и самозанятых по разным направлениям. Очевидно, что бизнес приходит в себя после локдауна, поэтому к нам стали чаще обращаться и за займами, и за мерами поддержки, направленными на развитие: выход на внешние рынки, на маркетплейсы, кооперационные связи с другими регионами… Предприниматели очень быстро «перенастроились», а мы предложили им новые продукты.
 
Центр «Мой бизнес»: главное — смотреть на шаг вперед 1
 
Сейчас на территории края зарегистрировано порядка 60 тысяч самозанятых, эта категория требует особого внимания, поэтому мы адаптировали часть инструментов под их нужды и разработали новый финансовый продукт: заем под 3 % до 100 тыс. рублей без залога, до 500 тыс. — с залогом. Учредили новый конкурс «Лучший в своем деле», провели Первый региональный форум самозанятых. Развиваем микрозаймы для начинающих предпринимателей: это высокорисковый сегмент, который неохотно кредитуют банки. Мы же помогаем такому бизнесу встать на ноги.
 
Хорошие результаты у регионального Центра поддержки экспорта (входит в структуру центра «Мой бизнес». — Прим. ред.): было заключено 97 контрактов на сумму $8,6 млн, и это самые разные товары: от пищевой продукции до аэролодок.
 
В начале 2021 года губернатор поставил задачу развивать филиальную сеть в крае, на сегодняшний день мы представлены уже в 17 территориях. В крупных городах, которые являются центрами групп районов, открывали полноценные филиалы, а в небольших муниципальных образованиях — представительства, где можно получить консультацию и подать заявку на наши услуги. На сегодняшний день мы предоставляем более 300 услуг малому и среднему бизнесу. Если в 2020 году 80 % наших клиентов — это предприниматели с красноярской «пропиской», то сейчас половина — из районов края.
 
Продолжили работать с кластером производителей органических продуктов питания. В 2019 году мы разработали бренд, зарегистрировали патент, с 2021 года его держателем стала Ассоциация производителей органической продукции. Мы видим потенциал как в производстве органической сельхозпродукции, так и в пищевой лесной продукции. Сейчас доля использования лесных запасов — не более 6 %. В следующем году мы развернем сеть заготовительных пунктов в 20 муниципальных образованиях.
 
Считаю, что нам надо занимать проактивную позицию, не ждать, когда бизнес придет к нам за поддержкой, а самим выходить «в поле», информировать, просвещать, обучать. Поэтому в следующем году мы продолжим работу с молодыми предпринимателями, а также активизируем наши «коробочные решения для бизнеса».
 
 
Автор: Петр Савельев
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