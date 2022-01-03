Если нужно резюмировать итоги года на строительном рынке одним словом, то это слово «хаос». Предположить в начале года, что нас ждет в середине, а в середине — что будет в конце, было невозможно.

Ситуация на рынке развивалась стихийно: покупательская активность то стремительно шла вверх, то уходила в крутое пике. И происходило все это без очевидных экономических предпосылок. Логикой экономики нельзя объяснить и стремительный рост цен на строительные материалы — особенно в IV квартале 2021-го. Буквально каждый день приносил и продолжает приносить новые вводные, реагировать на которые нужно немедленно. Единственное, что остается застройщикам, — переключиться на режим «ручного управления» и держать ухо востро, чтобы сегодня не упустить то, что уже завтра может развернуть рынок на 180 градусов.

Однако турбулентность 2021-го не отменяет и другого — год для строительного рынка, вне сомнения, прошел со знаком плюс. Сузившаяся до нескольких стран возможность отдыха за границей дала строительному рынку серьезный импульс. Недвижимость традиционно рассматривается людьми как лучший «сундук» для сохранения денег. Конечно, сейчас есть и другие варианты — рынок ценных бумаг, золота, биткоины. Но чтобы прибегнуть к этим альтернативам, нужно быть экспертом, иначе велик риск потерять последнее. Старая же добрая недвижимость — это тихая гавань для тех, кто не готов рисковать, хочет сберечь и, возможно (именно так получилось в этом году), существенно приумножить накопленное.

Застройщикам рост спроса на «квадраты», конечно же, на руку. Но одновременно этот сценарий таит и риски: строительный бизнес все больше напоминает игру в рулетку. Учитывая достаточно длинные сроки возведения объектов, нужно очень постараться, чтобы сохранить баланс: не продать много сегодня, иначе завтра достраивать объект придется уже по новым ценам. Соблюсти разумные пропорции помогает и опыт, и внешние эксперты — банкиры, совместно с которыми застройщики работают по эскроу-счетам. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, подключаются простейшие рыночные инструменты: либо увеличение цены, либо краткосрочная остановка продаж.

Рынок научился жить и работать в новых реалиях эскроу-счетов. Механизм, который поначалу оставлял некоторые вопросы, сегодня поддерживает и репутацию рынка, вычищая с него недобросовестных участников, и большинство игроков. Эскроу страхует компанию от провала в продажах, вызванного, к примеру, ростом ипотечной ставки. Застройщикам больше не приходится рвать на себе волосы в поисках денежных средств — финансирование строительства целиком и полностью гарантируют банки. Разумеется, при соблюдении всех правил игры — в первую очередь, обязательств по кредитному договору. Спокойны застройщики, а главное — покупатели. К слову, последние — и это одна из ключевых тенденций — становятся все избирательнее. То, что удивляло потребителя пять лет назад, сегодня уже не работает. И это не самые простые условия для застройщика, но отличные для рынка и его развития. Новизна, передовые решения становятся важнейшим элементом конкуренции: застройщики учатся друг у друга, изобретают каждый свои фишки, а выгодоприобретателем становятся потребители.

Что ждет рынок в 2022 году? Тенденция роста цен с большой вероятностью сохранится. В первую очередь потому, что из-за дефицита земель в Красноярске почти не появляется новых проектов. Сами участки растут в стоимости, что частично перекладывается на цену «квадрата» для потребителей. Другой вопрос, что и рост цен — процесс не бесконечный. Учитывая, что покупательская способность в Красноярске не растет такими темпами, как, скажем, в Москве, рано или поздно и он должен остановиться.