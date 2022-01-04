Наталья Потапова: мы научились работать во времена постоянно возникающих угроз

Уходящий год, как и предыдущий, был очень непростым: жизнь и работа в условиях пандемийных ограничений, конечно, всех изматывает.

Однако бизнес принял нависший над ним коронакризис как данность, а порожденные им риски научился просчитывать и страховать, уверена управляющий красноярским отделением банка «Открытие» Наталья Потапова.

2021 год — это пока еще медленное, но возвращение к росту, как по ключевым макроэкономическим показателям, так и на отдельных отраслях и рынках.

Все это дает основание утверждать, что компании прошли острую фазу кризиса и адаптировались к новым условиям. Причем не только крупный, но и малый бизнес. Мы это видим по востребованности банковских предложений для предпринимателей.

Интересный тренд последних лет, который в этом году усилился, — перераспределение финансовых потоков частных инвесторов из банковской системы, и даже с потребительских расходов, в пользу фондового рынка и инвестиций. Люди распробовали эти инструменты и поняли, что могут, пока фондовый рынок движется вверх, заработать больше, чем на депозитах. Это серьезные деньги, суммы уже измеряются в триллионах рублей. Они поддерживают определенный уровень инвестиций в экономику.

Банковский сектор, по прогнозам аналитиков, покажет хороший рост прибыльности — примерно на 25 % выше результата 2020 года. Основной вклад в финансовый результат внесло сокращение расходов на резервы. А также рост корпоративного кредитного портфеля, прежде всего за счет строительной и металлургической отраслей, предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. И процентные доходы, полученные в результате роста потребительского кредитования и все еще высокого спроса на ипотеку.

Для всех банков второе полугодие будет хуже первого, потому что Банк России резко поднял ключевую ставку и, вероятно, будет повышать ее в дальнейшем. По разным оценкам, до 8–8,5 % — в зависимости от показателей инфляции. Это непростые последствия как для банков, так и для экономики в целом. Чистый процентный доход будет ниже, а это основной заработок любого финансового учреждения. Остается надеяться, что ставка выйдет на какой-то равновесный для экономики уровень.

Один из актуальных вопросов — что будет с ипотекой и ценой на жилье. Спрос на ипотеку по-прежнему стабильный, но прошлогоднего бума уже нет. С одной стороны, госпрограмма была продлена, с другой — из-за ограничения размера ипотечного кредита в 3 млн рублей спрос в июле-августе сократился процентов на двадцать. Часть клиентов, которые подходят под условия, переориентировалась на семейную ипотеку. Все это способствовало незначительному охлаждению цены квадратного метра на первичном рынке.



Что касается прогнозов на 2022 год, их всегда было непросто строить. А в нынешних условиях это и вовсе сродни шарлатанству. Многие факторы носят глобальный характер, они за пределами влияния ЦБ. Поэтому, как говорят, «будем посмотреть».

Конечно, все мы как чуда ждем победы над коронавирусом. А пока остается запас-тись оптимизмом, беречь себя и близких, сохранять критичность ума. И, что немаловажно, быть терпеливым к людям с другими убеждениями.