Рестораторы лавируют между молотом и наковальней

Ресторанный рынок устоял, и это главный итог 2021-го. Не случился шквал закрытий, а ожидать их можно было. Ресторанные группы не просто держались на плаву, но и шли в развитие, диверсификацию.

Сложный ли был год? Точно не простой. Но, как ни крути, стремление до последнего бороться за свой бизнес — это то, что у предпринимателя не отнимет ни один кризис.

Предприниматели искали и находили варианты, как им выжить в эти темные времена — от субсидируемых государством кредитов до поддержки от инвесторов. Именно из необходимости выжить рождались новые проекты. К примеру, так было с морским фастфудом Dog Osminog: придумали его потому, что сидеть сложа руки, когда ресторан закрыт на замок, было нельзя. Воплощенная в жизнь, эта идея поддержала наш бизнес во время жесткого локдауна, а позже выросла в самостоятельный проект.

Чем дальше, тем больше рестораторы воспринимают пандемию не как «черного лебедя», а как новою реальность. И заведения, и гости привыкли к ограничениям по времени работы — люди просто делают раннюю бронь и к 23:00 покидают ресторан. О масках и санитарных мерах и говорить не приходится — это давно неотъемлемая часть жизни и работы. Не могло не сказаться на посещаемости введение QR-кодов. Спад был, но временный — поток гостей уже начал расти.

Гораздо большее, чем пандемия, влияние на рынок оказывает экономика. В первую очередь инфляция. Продукты очень сильно растут в цене, и не перекладывать этот рост на стоимость блюд, сдерживать его становится все труднее. Особенно непростая ситуация в рыбной отрасли: там многое зависит не только от экономики, но еще и от вылова. Простой пример: за год дальневосточный командорский кальмар подорожал в два раза. Единственное, что остается рестораторам, — жертвовать рентабельностью и до последнего держать цену. И это замкнутый круг: все дорожает, но и гость, покупательская способность которого очевидно снизилась, не готов платить больше. Пространство для маневра очень узкое — рестораторы лавируют между молотом и наковальней.

Вопрос, вокруг которого не первый год сгущаются тучи, — кадры. На вес золота были и остаются профи, но сегодня бороться приходится даже за тех, кто только приходит в профессию. Человек без опыта, и тот несколько раз подумает, устраиваться ли ему официантом, ведь завтра могут объявить локдаун, и ресторан закроется на неопределенное время. Многие из тех, кто в отрасли не первый год, по этой же причине ищут более стабильную работу. Повара уходят в строительство, официанты становятся риелторами. Дефицит кадров подстегивает рост зарплат и вынуждает рестораторов держатся за каждого человека, направлять больше средств как в зарплатный фонд, так и в нематериальные стимулы, к примеру стажировки за рубежом.

При этом внешние и внут-ренние сложности не уводят настроение рынка в минус. Рестораторы стали больше работать, искать точки роста, придумывать и реализовывать проекты, отложенные в долгий ящик. Важным трендом, который обязательно получит дальнейшее развитие, стала диверсификация бизнеса. Так, кроме флагманского проекта, ресторана Seabass&Sauvignon, Seabass Group развивает рыбные маркеты, производство рыбных полуфабрикатов, недавно было запущено хлебобулочное производство. Делаем ставку на расширение географии — в планах открыть заведение в Москве, и развитие франшизы Dog Osminog — уже ведем переговоры с потенциальными франчайзи. В том, чтобы вести несколько разных направлений одновременно, конечно, есть риски упустить что-то важное. Но верно и другое: сегодня не то время, когда можно снижать скорость и делать ставку на что-то одно.