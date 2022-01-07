Аркадий Гветадзе: инфляция не остановит инвестиционную активность

В пандемию растет интерес к инвестиционному рынку. Чем это обернулось для отрасли «Деловому кварталу» рассказал директор красноярского филиала компании «БКС Премьер Мир Инвестиций» Аркадий Гветадзе.

Рост инвестиционной активности в последние два года — это общемировая тенденция. Причина в том, что в период пандемии центральные банки многих стран (и Россия здесь не исключение), дабы «накачать» свои экономики дешевыми деньгами, держали низкие ставки, под которые кредитовали банковский сектор. Это в конечном итоге и привело к росту индексов на всех ведущих биржевых площадках мира на фоне стагнации реального сектора.

Дело в том, что, получив доступ к дешевым деньгам на межбанке, кредитные организации перестали активно привлекать деньги населения — проще говоря, снизили ставки по депозитам, сделав их куда менее привлекательным инструментом сохранения капитала (не говоря уж о его приумножении). В эпоху низких ставок среднегодовая доходность по депозитам в среднем не превышала 6 %, тогда как официальная инфляция, которую публикует ЦБ, находилась на уровне 8 %. Иными словами, депозит перестал быть средством сохранения капитала, инфляция начала понемногу его съедать. Поэтому население стало активно искать альтернативу, и инвестиционные инструменты здесь подошли как нельзя кстати.

И такой всплеск интереса был повсеместным. Об этом наглядно говорит статистика Московской биржи, по которой количество открытых брокерских счетов превысило 24 млн. В целом же за год индекс кривой фондового рынка составил 20 %. Такой всплеск произошел за счет не только увеличения сумм, размещенных на биржах, но и количества самих инвесторов. В том числе и непрофессиональных (и даже не имеющих инвестиционного опыта).

Их количество за 2021 год сильно выросло за счет тех, у кого в этом году заканчивались депозиты, которые открывались еще под большую ставку. Эти люди не стали возобновлять такие программы (ставки-то ощутимо снизились), а пошли на фондовый рынок.

Государство постаралось вмешаться, разрешив доступ к некоторым продуктам только через тестирование. На мой взгляд, это абсолютно правильный шаг, потому что надо понимать, что человек, не имеющий инвестиционного опыта, может неверно трактовать тот или иной финансовый инструмент, а значит, должен быть от него ограничен — для своей же пользы и защиты. В целом же таким инвесторам стоит сотрудничать с профессионалами финансового сектора, которые могли бы правильно провести их в мир инвестиций, подобрав такой портфель, который решал бы их (инвесторов) задачи.

Полагаю, что в 2022 году ситуация чуть изменится. Рост ключевой ставки, с помощью которого ЦБ борется с инфляцией, приведет к увеличению ставок по депозитам, тем не менее инвестиционные решения все равно будут более привлекательными для населения. Да, динамика может замедлиться, но оттока не будет: люди уже крепко усвоили, что инвестиции куда более перспективный инструмент сохранения и приумножения капитала, нежели вклады.