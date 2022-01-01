Музыкальный театр снова получит грант на организацию тифлокомментирования

Музыкальный театр в третий раз вошёл в число победителей грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

В 2022 году у зрителей Самого Музыкального появится возможность посетить семейный мюзикл «Заколдованный город» Егора Шашина и Евгения Муравьева, воспользовавшись услугой тифлокомментирования. Премьера постановки, рассказывающей о молодом герое, который, идя по самостоятельному жизненному пути, находит друзей, учится отличать добро от зла и впервые влюбляется, состоялась в театре 2 октября 2021 года.

Благодаря грантовой поддержке прикоснуться к этой истории смогут незрячие и слабовидящие гости театра. В сказочный мир заколдованного города их проведет голос диктора.

Красноярский музыкальный театр начал проводить спектакли с тифлокомментированием в 2020 году при содействии краевой специальной библиотеки и тифлокомментатора высшей категории Анны Вильдановой. Для зрителей была адаптирована музыкальная сказка «Летучий корабль» Кристины Тихоновой. За два года, воспользовавшись услугой тифлокомментирования, ее посмотрели 200 человек. Заключительный показ состоялся 25 декабря 2021 года.