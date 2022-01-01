Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
74,29
84,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Музыкальный театр снова получит грант на организацию тифлокомментирования

Музыкальный театр снова получит грант на организацию тифлокомментирования
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

Музыкальный театр в третий раз вошёл в число победителей грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

#НОВОСТИ

В 2022 году у зрителей Самого Музыкального появится возможность посетить семейный мюзикл «Заколдованный город» Егора Шашина и Евгения Муравьева, воспользовавшись услугой тифлокомментирования. Премьера постановки, рассказывающей о молодом герое, который, идя по самостоятельному жизненному пути, находит друзей, учится отличать добро от зла и впервые влюбляется, состоялась в театре 2 октября 2021 года.

Благодаря грантовой поддержке прикоснуться к этой истории смогут незрячие и слабовидящие гости театра. В сказочный мир заколдованного города их проведет голос диктора.

Красноярский музыкальный театр начал проводить спектакли с тифлокомментированием в 2020 году при содействии краевой специальной библиотеки и тифлокомментатора высшей категории Анны Вильдановой. Для зрителей была адаптирована музыкальная сказка «Летучий корабль» Кристины Тихоновой. За два года, воспользовавшись услугой тифлокомментирования, ее посмотрели 200 человек. Заключительный показ состоялся 25 декабря 2021 года.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков подал апелляцию в краевой судАнатолий Быков подал апелляцию в краевой суд
  • В Красноярске под строительство метро снесут 231 дом, 76 гаражей и…В Красноярске под строительство метро снесут 231 дом, 76 гаражей и…
  • Красноярскому краю назначили нового министра промышленностиКрасноярскому краю назначили нового министра промышленности
  • Бывший депутат ЗС и его подельник пойдут под суд за незаконную добычу полезных ископаемыхБывший депутат ЗС и его подельник пойдут под суд за незаконную добычу полезных ископаемых
  • СМИ: Главе УДИБа снова вменяют халатность в отношении бродячих собакСМИ: Главе УДИБа снова вменяют халатность в отношении бродячих собак
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.