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«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска

«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска
Автор фото: ramboldheiner . Иллюстрация: pixabay.com

Специальные тарифы в первую очередь предназначены для жителей Дальневосточного федерального округа и льготных категорий граждан на прямые рейсы в эконом-классе.

#НОВОСТИ

Однако льготники из Красноярского края могут купить билеты в Хабаровск или Благовещенск, а также в Симферополь (с 28 марта по 29 октября 2022 года). К льготным категориям относятся молодые люди до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

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Автор: Петр Савельев
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