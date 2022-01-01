«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска
Специальные тарифы в первую очередь предназначены для жителей Дальневосточного федерального округа и льготных категорий граждан на прямые рейсы в эконом-классе.
Однако льготники из Красноярского края могут купить билеты в Хабаровск или Благовещенск, а также в Симферополь (с 28 марта по 29 октября 2022 года). К льготным категориям относятся молодые люди до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.
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