«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска

Однако льготники из Красноярского края могут купить билеты в Хабаровск или Благовещенск, а также в Симферополь (с 28 марта по 29 октября 2022 года). К льготным категориям относятся молодые люди до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

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До конца этого года можно будет купить билеты на рейсы до конца марта со скидками до 50%. Акция распространяется на 24 маршрута.

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