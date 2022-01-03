Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
74,29
84,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Портал по поиску работы готов заплатить полмиллиона за историю про трудоустройство

Портал по поиску работы готов заплатить полмиллиона за историю про трудоустройство
Иллюстрация: pixabay.com

Портал hh.ru объявил поиск героев рекламной кампании: реальные люди будут рассказывать реальные истории поиска работы. Гонорар за съемки – 500 тысяч рублей.

#НОВОСТИ

Подходящую историю будут искать по конкурсу. Как сообщили в пресс-службе hh.ru, команде портала и съемочной группе интересны любые профессии и любые герои, любого возраста и из любого региона России. Специальное жюри во главе с режиссером Грантом Абовяном выберет пять лучших историй, на основе которых снимут серию рекламных роликов.

Для организации кастинга и отбора героев опубликована специальная вакансия, на которую нужно откликнуться и написать в сопроводительном письме свою историю поиска работы. Кастинг проводится до 21 января 2022 г., съемки пройдут в Москве в конце января-начале февраля. Организаторы берут на себя расходы на дорогу и проживание иногородних участников. Реклама будет размещаться на федеральных и региональных ТВ-каналах, видео- и стриминговых сервисах и на уличных носителях.

 

Другие новости выходных:

В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»

Ковидный госпиталь на Кутузова закрылся – до новой волны

На площади Мира в Красноярске появился тропический островок

В новогоднюю ночь в Красноярском крае родились 15 детей

«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска

Первый пожар в 2022 году в Красноярске мог произойти по вине пиротехники

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске под строительство метро снесут 231 дом, 76 гаражей и…В Красноярске под строительство метро снесут 231 дом, 76 гаражей и…
  • На площади Мира в Красноярске появился тропический островокНа площади Мира в Красноярске появился тропический островок
  • «Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска
  • «Аэрофлот» проводит новогодний розыгрыш авиабилетов«Аэрофлот» проводит новогодний розыгрыш авиабилетов
  • Первый пожар в 2022 году в Красноярске мог произойти по вине пиротехникиПервый пожар в 2022 году в Красноярске мог произойти по вине пиротехники
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.