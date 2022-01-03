Портал по поиску работы готов заплатить полмиллиона за историю про трудоустройство

Портал hh.ru объявил поиск героев рекламной кампании: реальные люди будут рассказывать реальные истории поиска работы. Гонорар за съемки – 500 тысяч рублей.

Подходящую историю будут искать по конкурсу. Как сообщили в пресс-службе hh.ru, команде портала и съемочной группе интересны любые профессии и любые герои, любого возраста и из любого региона России. Специальное жюри во главе с режиссером Грантом Абовяном выберет пять лучших историй, на основе которых снимут серию рекламных роликов.

Для организации кастинга и отбора героев опубликована специальная вакансия, на которую нужно откликнуться и написать в сопроводительном письме свою историю поиска работы. Кастинг проводится до 21 января 2022 г., съемки пройдут в Москве в конце января-начале февраля. Организаторы берут на себя расходы на дорогу и проживание иногородних участников. Реклама будет размещаться на федеральных и региональных ТВ-каналах, видео- и стриминговых сервисах и на уличных носителях.

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