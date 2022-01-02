В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»

Эти проекты стали победителями краевого грантового конкурса, который проводит региональное агентство по туризму. Новые турпродукты появятся в 2022 году.

Всего на конкурс поступило 49 заявок, при этом в приоритете находились проекты, направленные на развитие туристического потенциала южных территорий края.

Юг Красноярского края – одно из самых востребованных туристических направлений в нашем регионе. Ергаки, Шушенское, Минусинск – узнаваемые далеко за пределами края дестинации. Кроме того, совсем скоро свое 200-летие отметит столица юга – город Минусинск», – отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Тур «Помидорная столица» включает в себя гастрономические мастер-классы, а «Усадьба мастеров» возродит традиционные для Минусинска народные промыслы. Как рассказала ТАСС Алина Шевергина, представитель туристической компании, которая и разработала эти проекты, на средства гранта будут закуплены гончарные круги, ткацкие станки, специальные механизмы для выдувания стекла. Открыть центр предполагается к марту следующего года.

Город Минусинск старый и когда-то славился своими ремесленниками, которые делали красивое стекло, глиняную посуду. Сейчас в городе нет ни одного гончарного круга, а это интересно и детям, и взрослым», - сообщила Шевергина.

В общей сложности размер грантовой поддержки составил 4,8 млн рублей, в списке победителей – 10 проектов, размеры грантов - 400 и 500 тысяч рублей.

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