В новогоднюю ночь в Красноярском крае родились 15 детей

«Первый ребенок года» появился на свет в Норильском перинатальном центре в 0:42 1 января, это девочка, рассказали в Минздраве, а первыми новыми жителями Красноярска стали двойняшки.

Мальчик и девочка родились в краевом Перинатальном центре в 1:24, чуть позже в этой же клинике появились на свет еще двое малышей. Всего в новогоднюю ночь в крае родились 15 детей: 12 – в роддомах Красноярска, еще трое – в перинатальных центрах Норильска и Ачинска, рассказали в краевом Министерстве здравоохранения.