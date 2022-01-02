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В новогоднюю ночь в Красноярском крае родились 15 детей

В новогоднюю ночь в Красноярском крае родились 15 детей
Автор фото: AntoniaRusev . Иллюстрация: pixabay.com

«Первый ребенок года» появился на свет в Норильском перинатальном центре в 0:42 1 января, это девочка, рассказали в Минздраве, а первыми новыми жителями Красноярска стали двойняшки.

#НОВОСТИ

Мальчик и девочка родились в краевом Перинатальном центре в 1:24, чуть позже в этой же клинике появились на свет еще двое малышей. Всего в новогоднюю ночь в крае родились 15 детей: 12 – в роддомах Красноярска, еще трое – в перинатальных центрах Норильска и Ачинска, рассказали в краевом Министерстве здравоохранения.

 

Автор: Петр Савельев
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