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Ковидный госпиталь на Кутузова закрылся – до новой волны

Ковидный госпиталь на Кутузова закрылся – до новой волны
Иллюстрация: www.facebook.com/kytyzova71

Последние пациенты из инфекционного госпиталя, который размещался в Красноярской межрайонной клинической больнице №4, выписались перед Новым годом.

#НОВОСТИ

После дезинфекции и генеральной уборки помещения законсервируют до новой волны коронавируса. В том, что она возможна, медики не сомневаются.

Ковидный госпиталь «четвертой волны» проработал в больнице на Кутузова два месяца, за это время здесь прошли лечение 382 пациента.

Напомним, в 2020 году главврачи ковидных госпиталей Красноярска стали обладателями премии «Человек года» журнала «Деловой квартал».

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Автор: Наталья Кобец
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