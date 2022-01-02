Ковидный госпиталь на Кутузова закрылся – до новой волны

Последние пациенты из инфекционного госпиталя, который размещался в Красноярской межрайонной клинической больнице №4, выписались перед Новым годом.

После дезинфекции и генеральной уборки помещения законсервируют до новой волны коронавируса. В том, что она возможна, медики не сомневаются.

Ковидный госпиталь «четвертой волны» проработал в больнице на Кутузова два месяца, за это время здесь прошли лечение 382 пациента.

Напомним, в 2020 году главврачи ковидных госпиталей Красноярска стали обладателями премии «Человек года» журнала «Деловой квартал».

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