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Год назад: главные новости января-2021

Год назад: главные новости января-2021
Иллюстрация: коллаж ДК

В новогодние каникулы «Деловой квартал» решил вспомнить все важные моменты предыдущего года. Чем запомнился январь-2021?

#НОВОСТИ

Главное:

В Москве подписано соглашение о создании особой экономической зоны в Красноярске

В Красноярском крае построят завод по переработке неликвидной древесины

На севере Красноярского края строят морской терминал

На юге Красноярского края построят еще один животноводческий комплекс

Соглашение о социально-экономическом развитии Норильска готово к подписанию

ДОМ.РФ будет выкупать в Красноярске дома под арендное жилье

Особая экономическая зона в аэропорту Красноярска может появиться в начале 2022 года

ЖКХ, АПК, лес и все остальное: губернатор Усс обозначил приоритеты развития края

Красноярские строители за год продали вдвое меньше квартир

Фестиваль «МИР Сибири» запланировали на начало июля

«Сибиряк» выиграл тендер на строительство медцентра в Новосибирске на 7,5 млрд рублей

Трагедия на норильском горнолыжном курорте повлекла за собой лавину уголовных дел

 

Город:

СГК попросила красноярцев немного потерпеть: готовится большой ремонт теплоцентрали

Стихийный рынок в Советском районе очистят от автолавок эвакуаторами

Красноярский музейный центр вошел в список самых влиятельных музеев мира

«Исторический квартал» Красноярска повысили до культурного наследия

Бывшему офису ТВК в Красноярске ищут новых арендаторов

Выезд с Пашенного на Николаевский мост построят в 2023 году

Новый рабочий год для красноярцев начался с землетрясения

Красноярск оказался одним из худших городов России по качеству жизни

Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске

Новогодние салаты забили канализацию в Октябрьском районе

 

Светская жизнь:

Роман Гольдман женился во второй раз

 

Политика:

Довыборы в горсовет Красноярска пройдут 18 апреля

Депутат Серебряков обвинил в поджоге дома политических оппонентов

«Справедливая Россия» объединится с двумя партиями. «Патриоты» Красноярска полны оптимизма

Полиция разгоняет несанкционированный митинг возле мэрии Красноярска

Красноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку Навального

 

Личные финансы:

Ипотечные кредиты в Красноярском крае выросли в размере

Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске

 

Закрытие:

Красноярский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского вуза – закрылся

 

Свой бизнес:

Сеть магазинов «Рыба пила» стала поставщиком Bellini

Красноярские ресторанные сети 075 group и Bellini объединятся ради ужинов

Шефом 0.75 please станет известный повар из Санкт-Петербурга

СМИ нашли источник благосостояния Владимира Егорова

 

Уголовные дела:

Депутату Горсовета Красноярска Ивану Азаренко изменили меру пресечения

Одно из дел Анатолия Быкова довели до суда

 

Утраты:

Красноярск простился с Борисом Хасаном

Скончался автор гимна Красноярска композитор Олег Проститов

 

 

 

Светская жизнь:

Роман Гольдман женился во второй раз

Автор: Петр Савельев
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