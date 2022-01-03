Год назад: главные новости января-2021
В новогодние каникулы «Деловой квартал» решил вспомнить все важные моменты предыдущего года. Чем запомнился январь-2021?
Главное:
В Москве подписано соглашение о создании особой экономической зоны в Красноярске
В Красноярском крае построят завод по переработке неликвидной древесины
На севере Красноярского края строят морской терминал
На юге Красноярского края построят еще один животноводческий комплекс
Соглашение о социально-экономическом развитии Норильска готово к подписанию
ДОМ.РФ будет выкупать в Красноярске дома под арендное жилье
Особая экономическая зона в аэропорту Красноярска может появиться в начале 2022 года
ЖКХ, АПК, лес и все остальное: губернатор Усс обозначил приоритеты развития края
Красноярские строители за год продали вдвое меньше квартир
Фестиваль «МИР Сибири» запланировали на начало июля
«Сибиряк» выиграл тендер на строительство медцентра в Новосибирске на 7,5 млрд рублей
Трагедия на норильском горнолыжном курорте повлекла за собой лавину уголовных дел
Город:
СГК попросила красноярцев немного потерпеть: готовится большой ремонт теплоцентрали
Стихийный рынок в Советском районе очистят от автолавок эвакуаторами
Красноярский музейный центр вошел в список самых влиятельных музеев мира
«Исторический квартал» Красноярска повысили до культурного наследия
Бывшему офису ТВК в Красноярске ищут новых арендаторов
Выезд с Пашенного на Николаевский мост построят в 2023 году
Новый рабочий год для красноярцев начался с землетрясения
Красноярск оказался одним из худших городов России по качеству жизни
Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске
Новогодние салаты забили канализацию в Октябрьском районе
Светская жизнь:
Роман Гольдман женился во второй раз
Политика:
Довыборы в горсовет Красноярска пройдут 18 апреля
Депутат Серебряков обвинил в поджоге дома политических оппонентов
«Справедливая Россия» объединится с двумя партиями. «Патриоты» Красноярска полны оптимизма
Полиция разгоняет несанкционированный митинг возле мэрии Красноярска
Красноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку Навального
Личные финансы:
Ипотечные кредиты в Красноярском крае выросли в размере
Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске
Закрытие:
Красноярский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского вуза – закрылся
Свой бизнес:
Сеть магазинов «Рыба пила» стала поставщиком Bellini
Красноярские ресторанные сети 075 group и Bellini объединятся ради ужинов
Шефом 0.75 please станет известный повар из Санкт-Петербурга
СМИ нашли источник благосостояния Владимира Егорова
Уголовные дела:
Депутату Горсовета Красноярска Ивану Азаренко изменили меру пресечения
Одно из дел Анатолия Быкова довели до суда
Утраты:
Красноярск простился с Борисом Хасаном
Скончался автор гимна Красноярска композитор Олег Проститов
Светская жизнь: